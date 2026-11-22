Die Weltklimakonferenz im türkischen Antalya ist ohne gemeinsame Abschlusserklärung geendet. Nach zweiwöchigen Verhandlungen konnten sich die Teilnehmerstaaten nicht auf einen Kompromiss einigen. Vor allem das fehlende Bekenntnis zu einem Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas sorgte für Streit. Unter anderem die EU und Panama lehnten den vorgelegten Beschlusstext ab. Damit blieb eine Einigung auf weitere konkrete Schritte im internationalen Klimaschutz aus.

UN-Generalsekretär António Guterres reagierte tief enttäuscht auf das Scheitern der Verhandlungen. Zugleich rief er die internationale Gemeinschaft dazu auf, den Kampf gegen die Erderhitzung jetzt erst recht zu verstärken. Eine zentrale Ursache der Klimakrise sei die anhaltende Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Diese verschärfe das Klimachaos, setze Volkswirtschaften Preisschocks aus und gefährde die Energiesicherheit.

Dröge: „Fatales Ergebnis für den Klimaschutz“

„Wir können das Feuer nicht löschen, während wir gleichzeitig Brennstoff darauf gießen“, betonte Guterres. Er warf einflussreichen Akteuren der fossilen Industrie vor, wissenschaftliche Erkenntnisse zu verzerren, politische Maßnahmen zu verzögern und notwendiges Handeln zu blockieren. Um die Überschreitung der 1,5-Grad-Grenze möglichst gering zu halten, seien noch in diesem Jahrzehnt drastische Emissionsminderungen erforderlich.

Auch aus Deutschland kam deutliche Kritik am Verlauf der Konferenz. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge bezeichnete das Ergebnis als „fatales Ergebnis für den Klimaschutz“. Zwar sei es richtig gewesen, dass Deutschland und die EU den aus ihrer Sicht unzureichenden Entwurf nicht unterstützt hätten. Allerdings hätten beide der Konferenz zu wenig politische Bedeutung beigemessen.

Bundeskanzler Friedrich Merz habe durch seine Abwesenheit ein falsches Signal gesendet, kritisierte Dröge. Zudem hätten klimapolitische Rückschritte in Deutschland und Europa den Staaten, die einen Ausstieg aus fossilen Energien verhindern wollten, die Verhandlungen erleichtert. Die Verantwortung dafür müsse auch die Bundesregierung übernehmen.

Neubauer: „Kollektives Versagen“

Noch schärfer äußerte sich Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Sie sprach von einem „kollektiven Versagen unter den Augen der Weltöffentlichkeit“. Verantwortlich seien unter anderem der mangelnde politische Wille der reichsten Staaten und die Einflussnahme fossiler Interessengruppen. Dass Deutschland und die EU den Abschlusstext abgelehnt hätten, sei zwar konsequent gewesen.

Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future, darunter Luisa Neubauer (vorn), protestieren auf der Weltklimakonferenz. Copyright: Larissa Schwedes/dpa

Gleichzeitig warf Neubauer beiden eine Doppelmoral vor: Wer international den Ausstieg aus fossilen Energien fordere, müsse dies auch im eigenen Land umsetzen. Deutschland und die EU verfehlten ihre Klimaziele, bremsten bei der Klimafinanzierung und eröffneten neue Gasfelder, kritisierte die „Fridays for Future“-Aktivistin. Das Scheitern müsse deshalb ein politischer Wendepunkt für die Bundesregierung sein.

Greenpeace sieht „Versagen sondergleichen“

Auch Umweltorganisationen reagierten mit deutlicher Kritik. Der geschäftsführende Vorstand von Greenpeace Deutschland, Martin Kaiser, machte insbesondere Staaten wie Saudi-Arabien und Russland für das Scheitern verantwortlich. Eine Handvoll Fossilstaaten habe ein klares Bekenntnis zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas blockiert. Dass nicht einmal dieses Ziel vorangebracht werden konnte, sei ein „Versagen sondergleichen“.

Ein fehlendes Abkommen sei allerdings immer noch besser als ein Beschluss, der der fossilen Industrie in die Hände spiele. Für die Bundesregierung empfahl die Organisation, stärker auf grüne Technologien wie Wärmepumpen, Stromspeicher und Elektroautos zu setzen.

Linke wirft EU „Heuchelei“ vor

Kritik an der Rolle der EU kam auch von der Linken. Die Klimaexpertin der Bundestagsfraktion, Violetta Bock, warf der Europäischen Union „Heuchelei“ vor. Zwar sei es richtig gewesen, den Abschlusstext ohne ein Bekenntnis zum Ausstieg aus fossilen Energien abzulehnen. Gleichzeitig sei die EU selbst mit leeren Händen zur Konferenz gekommen und habe eine international gerechte Finanzierung blockiert.

Jan Kowalzig von der Hilfsorganisation Oxfam bewertete das Ergebnis differenzierter. Dass die Mehrheit der Länder sich nicht von den Gegnern eines fossilen Ausstiegs habe in die Knie zwingen lassen, sei ein wichtiges Signal. Gleichzeitig habe die mangelnde Flexibilität der EU bei der finanziellen Unterstützung ärmerer Länder dazu beigetragen, dass sich keine ausreichenden Bündnisse bilden konnten.

Deutlicher fiel die Kritik von Mohamed Adow, Direktor der Organisation Power Shift Africa, aus. Er warf den europäischen Regierungen vor, von anderen Staaten konkrete Fahrpläne für den Ausstieg aus fossilen Energien zu verlangen, während sie selbst die Nutzung von Kohle, Öl und Gas ausweiteten. Gleichzeitig blockierten sie die Gelder, die ärmere Länder für den Umbau ihrer Energieversorgung benötigten. Die EU könne nicht einerseits Verhandlungen sabotieren und sich andererseits als „Klimagewissen der Welt“ präsentieren, kritisierte Adow.

Streit um Klimafinanzierung bleibt ungelöst

Neben dem Ausstieg aus fossilen Energieträgern blieb auch die finanzielle Unterstützung ärmerer Länder ein zentraler Streitpunkt. Diese benötigen Geld, um sich besser gegen die Folgen des Klimawandels wie Dürren, Überschwemmungen und extreme Hitze zu wappnen.

UN-Generalsekretär Guterres forderte die Industrieländer auf, ihre Zusagen einzuhalten und die vorgesehenen Finanzmittel zu verdreifachen. Entscheidend sei, dass die Unterstützung tatsächlich bei den Menschen ankomme, die sie am dringendsten benötigten. Den Zusagen müssten nun konkrete Zeitpläne und Gelder folgen. Davon hingen Menschenleben ab. (dpa/afp/sbo)