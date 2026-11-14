Greta Thunberg reagiert auf Wirbel„Die Welt macht sich über Deutschland lustig“

Mit einem Lachen hat die Gründerin von Fridays for Future, Greta Thunberg, in dieser Woche für reichlich Wirbel gesorgt. Nun hat die Klimaaktivistin bei Instagram Stellung genommen und sich zu der Szene aus einem Dokumentarfilm geäußert, in der sie mit Lachen und einer ungläubigen Nachfrage darauf reagiert hatte, dass es in Deutschland weiter Protestaktionen der Klimabewegung gibt.

„Echt? Das machen die immer noch?“, fragte die 23-jährige Schwedin in einem Interview des Filmemachers Hubertus Koch aus diesem Sommer für dessen Film „Auf Panzern in die Klimakrise“ – die Szene hatte in den vergangenen Tagen für Irritationen gesorgt.

Greta Thunberg äußert sich bei Instagram

Thunberg hatte sich in den vergangenen Jahren verstärkt propalästinensischen Protesten zugewandt und sich deswegen insbesondere von der deutschen Fridays-for-Future-Bewegung entfremdet. Nach wie vor stellt sie sich aber regelmäßig entschlossen an die Seite der Opfer der Klimakrise.

Bei Instagram äußerte sich die Schwedin am Freitag zu dem Wirbel – und kritisierte dabei Deutschland mit scharfen Worten. In ihrer Stellungnahme erklärt Thunberg zunächst, dass sie am selben Tag, an dem sie das Interview geführt habe, einen Waffenhersteller in Deutschland blockiert habe. Gleichzeitig habe sie erfahren, dass es „eine von der Polizei genehmigte Klimademonstration gab – und zwar in einem bekanntlich weißen, bürgerlichen Viertel“, so Thunberg.

Greta Thunberg äußert scharfe Kritik an Deutschland

„Organisiert wurde sie von genau derselben deutschen Klimabewegung, die zuvor ihre Zusammenarbeit mit mir beendet und sich öffentlich von mir ‚distanziert‘ hatte, weil ich gesagt hatte, dass Palästinenser ebenfalls Menschen sind und sie in unseren Forderungen nach Gerechtigkeit ausdrücklich eingeschlossen werden müssen“, schrieb die Schwedin weiter.

„Machen wir uns nichts vor: Die Welt macht sich über Deutschland lustig, weil das Land den Bezug zur Realität verloren hat und in zutiefst rassistischen Denk- und Handlungsmustern feststeckt, während es sich schamlos an Genozid, Ökozid und der Klimakrise mitschuldig macht“, hieß es weiter von der Aktivistin. Darauf würden „People of Color in Deutschland schon seit ewig hinweisen“, fügte Thunberg hinzu.

Luisa Neubauer reagiert gelassen auf Lach-Video

Die bekannteste Aktivistin von Fridays for Future in Deutschland, Luisa Neubauer, hatte zuvor gelassen auf das Video von Thunbergs Lachen reagiert, das in sozialen Netzwerken weiterhin viel Aufmerksamkeit findet. Sie bleibe fokussiert auf die Sache und wolle sich nicht ablenken lassen, sagte Neubauer am Freitag (13. November). Auch die Proteste gingen ja weiter, so auch an diesem Freitag in rund 70 Orten in Deutschland.

Die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer (vorn) nimmt am Rande der Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei an einer Protestaktion der Klimabewegung Fridays for Future teil. Copyright: Torsten Holtz/dpa

„Wir sind so viele, die sagen: Nee, wir bleiben am Ball und wir gucken auf all das, was wir zu erkämpfen und zu verteidigen haben – komme, was wolle“, sagte Neubauer im Gespräch mit Welt-TV. Man müsse sich nicht in allem einig sein, was Protestformen und Narrative betrifft. Doch sei Thunberg ja auch beim Klimagipfel COP31, zusammen mit 10.000 anderen Menschen, die sagen: „Nein, wir geben nicht auf.“ Auf die spätere Stellungnahme Thunbergs reagierte Neubauer indes zunächst nicht.

Am 20. August 2018 hatte sich Thunberg als 15-Jährige erstmals zum „Schulstreik für Klima“ vor den Reichstag in Stockholm gesetzt, um von den Politikern ihres Landes mehr Klimaschutz einzufordern. Sie traf damit international einen Nerv: Die Idee zum Klimaprotest schwappte in kürzester Zeit nach Deutschland und in alle Welt über. (das/dpa)