Die EU hat den Abschlussentwurf für die Weltklimakonferenz in der laufenden Plenarsitzung zurückgewiesen – damit steht der Klimagipfel vor dem Scheitern. „Die EU lehnt diesen Text entschieden ab“, sagte der irische Klimaminister Darragh O'Brien im Namen der EU-Ratspräsidentschaft. „Wir werden keine Abschlusserklärung akzeptieren, die fossile Brennstoffe nicht einmal erwähnt.“ Kohle, Öl und Gas sind die Haupttreiber der Klimakrise.

Zu einem Zeitpunkt, an dem die Welt dringend mehr Klimaschutz benötige, scheitere der vorgeschlagene „Antalya-Pakt“ daran, auch nur in die Nähe einer angemessenen Antwort darauf zu kommen, sagte O'Brien.

Ungewöhnlich verhärtete Fronten

Vorausgegangen waren rund zwei Wochen zunehmend zäher Verhandlungen. Bis in den Sonntag hinein wurde um zentrale Fragen gerungen – vor allem um die Abkehr von Kohle, Öl und Gas, auf die man sich eigentlich schon vor drei Jahren in Dubai geeinigt hatte. Insbesondere Ölstaaten wie Saudi-Arabien wollen dies jedoch nicht bekräftigen. Knackpunkte waren auch ein neues Ziel zur beschleunigten Elektrifizierung sowie der Streit über die Auszahlung versprochener Hilfsgelder an bedürftige Entwicklungsländer.

Unter Teilnehmern der Klimakonferenz war zunehmend Unmut über die Konferenzleitung aufgekommen, die manche als zu passiv empfanden.

EU und andere wollten mehr Klima-Ehrgeiz

Die EU und eine Reihe verbündeter Länder, darunter kleine Inselstaaten, afrikanische und lateinamerikanische Länder und weniger entwickelte Staaten, hatten in der Schlussphase ultimativ mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz gefordert. Die Gruppe stellte mit mehr als 130 Ländern sogar die deutliche Mehrheit unter den knapp 200 Staaten.

Die Weltklimakonferenz hätte eigentlich am Freitagabend enden sollen. Der Gipfel hat den bisherigen Rekord als längste derartige Veranstaltung gebrochen. Am Sonntagnachmittag ging es in die 45. Stunde der Verlängerung.

Die bisher längste UN-Klimakonferenz fand 2019 in Madrid statt und endete nach 44 Stunden Verlängerung. Die Konferenz in Antalya hatte vor zwei Wochen am 9. November begonnen. (dpa)