Einen Tag vor dem geplanten Ende der UN-Klimakonferenz in der Türkei hat die Präsidentschaft einen neuen Entwurf für eine Abschlusserklärung vorgelegt. In dem neunseitigen Papier wird das vom Gastgeber vorgeschlagene Ziel für eine beschleunigte Elektrifizierung aufgegriffen. Auch wird der von einzelnen Staaten attackierten Klimaforschung der Rücken gestärkt. Der Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle wird – anders als im vorherigen Entwurf vom Montag (16. November) – nicht mehr erwähnt. Die drei Worte fehlen komplett, ebenso der Oberbegriff „fossile Brennstoffe“ (fossil fuels).

Neuer Textentwurf zum Klimagipfel: Anteil von Strom soll steigen

In dem Papier werden „alle Akteure“ zur Zusammenarbeit bei der weiteren Elektrifizierung rund um den Globus aufgerufen – jedoch unter Maßgabe ihrer jeweiligen nationalen Umstände und Prioritäten. Bis 2035 soll demnach der Anteil von Strom am Endenergieverbrauch von jetzt 23 auf 35 Prozent steigen, ergänzend zu Bemühungen, die Kapazität erneuerbarer Energien weltweit bis 2030 zu verdreifachen sowie die Energieeffizienz bis 2030 zu verdoppeln.

Gemeint ist die Energie, die Haushalte, Industrie, Verkehrsteilnehmer, Dienstleister sowie Datenzentren und Landwirte tatsächlich nutzen. Die Idee: Weltweit sollen mehr Autos, Heizungen und Industrieanlagen mit Strom laufen, statt Sprit oder Gas zu verbrennen. Dies brächte große Effizienzgewinne mit sich und würde dem Klimaschutz helfen – besonders, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wasser oder Wind kommt. Diese direkte Verbindung zu sauberen Energiequellen kommt im Textentwurf nicht vor – anders als von Deutschland und der EU zuvor gefordert.

Hauptverursacher der Klimakrise und 1,5-Grad-Ziel im Entwurf

Das Kernproblem des weltweiten Kampfs gegen die Klimakrise wird in dem Entwurf nicht klar beim Namen genannt: das Verbrennen von Öl, Gas und Kohle, das den allergrößten Teil der Treibhausgase freisetzt. Die vor drei Jahren in Dubai beschlossene schrittweise Abkehr von diesen fossilen Brennstoffen wird nur indirekt in einem Verweis erwähnt, aber nicht mehr ausdrücklich. Darauf hatten Beobachtern zufolge Ölförderstaaten am Golf und auch Russland gedrängt. Sie haben eine Blockademacht, weil bei UN-Klimakonferenzen Beschlüsse im Konsens fallen müssen.

Der Text erkennt an, dass die Welt ihr angestrebtes Ziel, die Erderwärmung bei 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen, reißen wird. Man wolle diese Überschreitung jedoch so gering und kurz wie möglich halten, heißt es weiter.

Im Textentwurf wird betont, dass der Weltklimarat (IPCC) seine nächsten Berichte rechtzeitig vor der nächsten weltweiten Bestandsaufnahme vorlegen soll. Diese findet alle fünf Jahre statt, um offiziell festzuhalten, wo die Welt beim Klimaschutz steht und wie stark nachgelegt werden muss – das nächste Mal auf der Klimakonferenz Ende 2028. Auch die kommenden IPCC-Berichte sind eigentlich für 2028 geplant, sodass die Bestandsaufnahme auf dem aktuellsten Stand der Klimaforschung diskutieren kann. Einige Staaten – darunter Saudi-Arabien – versuchen jedoch, dies zu verhindern und die Veröffentlichung zu verzögern. (dpa/red)