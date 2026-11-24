Jensen Huang ist wieder da: Nach seinen zwei bekannt gewordenen Affären war er als Chef von Nvidia eigentlich zurückgetreten. Doch ausgerechnet US-Präsident Donald Trump scheint nun für seine Rückkehr gesorgt zu haben. Der Republikaner feiert auf seiner Plattform Truth Social mit einer KI-Montage seines eigenen Attentats aus 2024 die Rückkehr von Huang.

Die Montage zeigt Huangs Kopf anstelle von Trumps, die berühmten Blutspritzer sind dabei zu erkennen. Mit der rechten Faust reckt der KI-Huang vor einer Nvidia-Flagge einen BH in die Luft. „Das Land braucht Jensens Führung bei Nvidia, um den Erfolg und Wohlstand nicht nur des Unternehmens, sondern auch der amerikanischen Wirtschaft zu sichern“, schrieb Trump nach der Ankündigung des Vorstands.

Bericht: Trump macht Millionengewinn nach Huang-Rückkehr

Dass Trump die Rückkehr von Huang feiert, scheint kein Zufall zu sein. Finanzoffenlegungen zeigen, dass der US-Präsident möglicherweise bis zu 370.000 Nvidia-Aktien besitzt. Diese waren in ihrem Wert nach Huangs Rücktritt stark gefallen. Nach Bekanntgabe seiner Rückkehr sind die Aktien jedoch wieder um mehr als 30 Prozent gestiegen. Nach einem Bericht der „Financial Times“ hat Trump durch Huangs Wiedereinsetzung als Geschäftsführer bis zu 15 Mio. US-Dollar Gewinn gemacht.

Trump macht aus seinem Einfluss auf die Entscheidung zudem kein Geheimnis. „Ich habe mit ihnen gesprochen, sagen wir es mal so“, sagte er am Montag (23. November) gegenüber CNBC. Ruben Gallego, ein demokratischer Senator aus dem US-Bundesstaat Arizona, schrieb dazu in den sozialen Medien: „Wir müssen untersuchen, welche Aktienpositionen vor der Ankündigung stattfanden. Dieses Weiße Haus ist das korrupteste der Geschichte.“

Deutscher Außenminister: „Es hat mich schockiert“

Auch Außenminister Johann Wadephul hat sich befremdet über das Eingreifen von US-Präsident Trump in die Personalpolitik des Chip-Riesen Nvidia geäußert. „Es hat mich schockiert, um ehrlich zu sein“, sagte der CDU-Politiker beim Berliner Forum Außenpolitik der Körber-Stiftung auf die Frage der Moderatorin, wie sehr ihn die jüngsten Nachrichten über Nvidia und die Entscheidung von Trump geschockt hätten. Soweit er dies beurteilen könne, habe er „eine derartige politische Einflussnahme auf ein einzelnes Unternehmen noch nie erlebt oder wahrgenommen“.

Außenminister Johann Wadephul (CDU) fand klare Worte zur Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Chef bei Nvidia. (Symbolbild) Copyright: Soeren Stache/dpa

Nach dem persönlichen Eingreifen von Trump hatte der Nvidia-Verwaltungsrat am Montag Nvidia-Mitgründer Huang überraschend wieder an die Unternehmensspitze zurückgeholt. Trump sagte dem TV-Sender CNBC, er habe dem Gremium zugesichert, dass die US-Regierung keine Hinweise darauf habe, dass von Huang eine Gefahr für die nationale Sicherheit ausgehe.

Wadephul: Politik sollte sich nicht bei Unternehmen einmischen

Er habe „gewisse Zweifel, ob dies ein sehr gutes Modell für die Zukunft ist“, sagte Wadephul nun über den Vorgang und ergänzte: „Aber okay, das hat sich in den Vereinigten Staaten von Amerika ereignet.“ Es gebe genügend Gründe, die regelbasierte internationale Ordnung konsequent zu verteidigen, fügte der Bundesaußenminister hinzu. Das bedeute auch, dass sich politische Macht in freien, demokratischen und auf Regeln basierenden Staaten nicht in wirtschaftliche Aktivitäten von Unternehmen einmischen solle.

Huang war vor rund zehn Tagen als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden mindestens zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin des Nvidia-Kunden Megaspeed und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia. (li/dpa)