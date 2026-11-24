US-Präsident Donald Trump macht Druck: Todesurteile in den Vereinigten Staaten sollen künftig schneller vollstreckt werden. Bei einer Veranstaltung im Justizministerium in Washington kündigte er am Montag an, seinen Justizminister zu einer entsprechenden Beschleunigung angewiesen zu haben. Seine Botschaft ist unmissverständlich: „Sobald die Geschworenen ihr Urteil gefällt haben, muss die Todesstrafe zügig und unweigerlich vollstreckt werden.“

Trump gilt als entschiedener Befürworter der Todesstrafe. Bei seinem Auftritt nutzte er das Thema auch für einen Angriff auf Kaliforniens scheidenden demokratischen Gouverneur Gavin Newsom. Dieser hatte Anfang November angekündigt, sämtliche Todesurteile in seinem Bundesstaat in lebenslange Haftstrafen umzuwandeln.

Trump attackiert Kaliforniens Gouverneur

Trump bezeichnete Newsoms Entscheidung als einen der schwerwiegendsten Akte der Ungerechtigkeit in der Geschichte der USA. Unter den Häftlingen, deren Todesurteile umgewandelt worden seien, befänden sich nach seinen Angaben mehr als 110 verurteilte Kindermörder, über 100 Mörder, die ihre Opfer vergewaltigt hätten, sowie zahlreiche Serienmörder.

Bei der Veranstaltung im Justizministerium kamen auch Angehörige von Opfern zu Wort. Newsoms Büro widersprach der Darstellung, die Begnadigung könne eine Freilassung der Häftlinge bedeuten.

Auch auf X ging der Streit weiter. Steven Cheung, Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, bezeichnete den kalifornischen Gouverneur auf der Plattform X als „Irren“, der „niemals Präsident wird“. In einem weiteren Beitrag warf er Newsom vor, sich mit seinem Vorhaben auf eine Stufe mit „diesen abscheulichen Mördern“ zu stellen.

Newsoms Büro antwortete: „Jeder Einzelne, dessen Todesurteil in Kalifornien umgewandelt wurde, wird im Gefängnis sterben. Niemand von ihnen kommt frei.“ Zugleich verwies es darauf, dass einige von Trump begnadigte Straftäter dagegen auf freiem Fuß seien. An Cheung richtete es eine deutliche Ansage: „Halt uns bloß keine Vorträge über Gerechtigkeit, Schweinchen.“

Todesstrafe in Kalifornien seit 20 Jahren ausgesetzt

Tatsächlich hat Kalifornien bereits seit zwei Jahrzehnten keine Hinrichtungen mehr vollstreckt. Newsoms Entscheidung hat deshalb vor allem symbolischen Charakter. Zugleich gilt sie als politisches Signal an Trump. Der 59-Jährige wird als möglicher Kandidat der Demokraten für die Präsidentschaftswahl 2028 gehandelt.

Gouverneur Gavin Newsom gilt als potenzieller Präsidentschaftskandidat der Demokraten in den USA. (Archivbild) Copyright: Getty Images via AFP

Newsom war mit seiner Entscheidung auch Forderungen von Amnesty International und anderen Organisationen nachgekommen. Sie hatten ihn aufgefordert, noch vor dem Ende seiner Amtszeit Anfang Januar ein Zeichen gegen die Todesstrafe zu setzen.

Überlebende Todeskandidatin sorgt für Diskussionen

Die Debatte über die Todesstrafe wurde in den USA zuletzt auch durch den Fall von Christa Pike angeheizt. Die 50-Jährige überlebte Ende September in Nashville im Bundesstaat Tennessee zwei Giftspritzen. Sie ist damit der erste Häftling der jüngeren US-Geschichte, der eine solche Hinrichtung überstanden hat. Pike war 1995 wegen Mordes an einer Klassenkameradin zum Tode verurteilt worden.

Für zusätzliche Empörung sorgte eine Ankündigung von Verteidigungsminister Pete Hegseth. Er hatte angekündigt, die Exekution des Attentäters Nidal Hasan im Dezember durch ein Erschießungskommando live übertragen zu lassen. Nach heftigen öffentlichen Protesten machte Trump einen Rückzieher und sagte die geplante Liveübertragung ab. (afp/sbo)