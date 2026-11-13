„Ich hatte damals Sorgen“Altkanzlerin Merkel würde jetzt für Ehe für alle stimmen

Knapp ein Jahrzehnt nach ihrem Nein im Bundestag hat sich Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) ausdrücklich für die Ehe für alle ausgesprochen. Auf die Frage, ob sie heute anders abstimmen würde als 2017, sagte Merkel im Podcast «Kaffee und Fluchen»: «Ich würde heute dafür stimmen, ja.»

Kurz vor Ende ihrer dritten Amtszeit 2017 war Merkel überraschend vom klaren Nein der CDU zur gleichgeschlechtlichen Ehe abgerückt und hatte die Abstimmung freigegeben. Sie selbst stimmte dagegen, sprach aber von einer «Gewissensentscheidung» der Abgeordneten. Dank etlicher Stimmen aus dem eigenen Lager wurde die Ehe für alle in Deutschland Gesetz.

Angela Merkel und die Ehe für alle: Rechtliche Gleichstellung in Deutschland

Mit der Ehe für alle ermöglichte Deutschland als eines der letzten westeuropäischen Länder die volle rechtliche Gleichstellung Homo- und Heterosexueller im Eherecht. Jahrzehntelang hatten Schwule und Lesben dafür gekämpft.

«Ich hatte damals verschiedenste Sorgen», erklärte Merkel im Podcast und verwies auf Fragen rund um Leihmutterschaft und Kinder. Besonders wichtig sei ihr damals eine freie Abstimmung im Bundestag gewesen. Sie habe viele homosexuelle Menschen gekannt, die sich die Ehe für alle gewünscht hätten. In ihrer Autobiografie «Freiheit» hatte Merkel ihre damalige Entscheidung bereits kritisch betrachtet. (dpa/red)