Kinder bekommen künftig als Startkapital für die private Altersvorsorge pro Monat 10 Euro vom Staat. Die vom Bundesrat beschlossene Frühstartrente gilt für Kinder ab dem Jahrgang 2020 und wird ab dem Jahr ausgezahlt, in dem sie sechs werden.

Das Geld soll auf dem Kapitalmarkt angelegt werden. Das Gesetz soll Anfang 2027 in Kraft treten. Die staatliche Förderung soll dann rückwirkend zum 1. Januar 2026 greifen. Das Geld erhalten demnach zunächst Kinder ab sechs Jahren, die in Deutschland gemeldet sind. Die Förderung soll bis zur Volljährigkeit vom Staat gezahlt werden.

Eltern können dazu für ihr Kind bei einem Anbieter ihrer Wahl einen zertifizierten Standarddepot-Vertrag abschließen und das angelegte Geld aufstocken. Schließen die Eltern keinen Vertrag ab, verwaltet die Bundesbank das Depot. Ab dem 18. Lebensjahr kann das Altersvorsorgedepot bis zum Renteneintritt durch eigene Einzahlungen weiter bestückt werden. (dpa/afp)