Seit den Wahlen im kleinen Sachsen-Anhalt lässt sich nicht länger verdrängen, dass die weltweite autoritäre Welle nun auch Deutschland erreicht hat. Und prompt applaudieren Donald Trump, Elon Musk, Wladimir Putin und andere zum Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt oder lassen applaudieren. Dass große Geschichte dabei gelegentlich auf einem einzylindrigen Zweitakter-Moped daherkommt, ändert nichts an der Tiefe dieses Zeitenbruchs.