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Gastbeitrag zur Wahl in Sachsen-AnhaltDie liberale Ära geht zu Ende

4 min
07.09.2026, Sachsen-Anhalt, Berlin: Alice Weidel (r) und Tino Chrupalla (l), die Bundesvorsitzenden der AfD, äußern sich zusammen mit Ulrich Siegmund, AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, in der Bundespressekonferenz zum Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt mit den Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel

Copyright: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt markiert einen politischen Wandel: Die liberale Ära geht zu Ende, die autoritäre Welle hat Deutschland erreicht. Ein Gastbeitrag von Franz Sommerfeld

Seit den Wahlen im kleinen Sachsen-Anhalt lässt sich nicht länger verdrängen, dass die weltweite autoritäre Welle nun auch Deutschland erreicht hat. Und prompt applaudieren Donald Trump, Elon Musk, Wladimir Putin und andere zum Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt oder lassen applaudieren. Dass große Geschichte dabei gelegentlich auf einem einzylindrigen Zweitakter-Moped daherkommt, ändert nichts an der Tiefe dieses Zeitenbruchs.

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