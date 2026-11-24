Fast 200.000 Frauen und Mädchen sind in Deutschland 2025 Opfer häuslicher Gewalt geworden. Auch bei Sexualstraftaten, digitaler Gewalt und Menschenhandel verzeichnet die Polizei steigende Opferzahlen. Die neuen Lagebilder des Bundeskriminalamts (BKA) zeichnen ein alarmierendes Bild: In nahezu allen Bereichen geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen ist die Zahl der Betroffenen gestiegen.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), Frauen- und Familienministerin Karin Prien (CDU) sowie Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) stellten die Zahlen am Dienstag (24. November) in Berlin vor. Besonders erschreckend ist die Entwicklung bei Tötungsdelikten: 2025 wurden insgesamt 342 Frauen und Mädchen getötet. Im Vorjahr waren es noch 308.

Fast jeden Tag stirbt eine Frau oder ein Mädchen

Im Durchschnitt wurde damit 2025 in Deutschland fast jeden Tag eine Frau oder ein Mädchen durch ein Tötungsdelikt getötet. 209 der 342 Todesopfer starben durch Gewalt innerhalb der Partnerschaft oder der Familie. Das entspricht rund 60 Prozent aller weiblichen Todesopfer.

Auch die Zahl der weiblichen Opfer von versuchten und vollendeten Tötungsdelikten ist deutlich gestiegen. Das BKA registrierte 1176 Betroffene, nach 859 im Jahr 2024.

Karin Prien (CDU), Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, zeigt die Hilfs-Telefonnummer 116016 mit Stefanie Hubig (SPD), Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, bei der Vorstellung des Bundeslagebildes „Häusliche Gewalt“ zum Thema Gewalt gegen Frauen. Daneben sitzt Alexander Dobrindt (Innenminister, CDU). Copyright: AFP

Besonders häufig trifft Gewalt Frauen im eigenen sozialen Umfeld. Insgesamt wurden 197.667 weibliche Opfer häuslicher Gewalt erfasst. Das sind 2,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Über alle Geschlechter hinweg erreichte die Zahl der registrierten Betroffenen mit 280.129 einen neuen Höchststand. 70,6 Prozent davon waren weiblich.

Auch Ex-Partner werden häufig zu Tätern

Häusliche Gewalt beschränkt sich nicht auf körperliche Übergriffe. Sie umfasst auch sexuelle und psychische Gewalt sowie unter anderem Freiheitsberaubung, Vergewaltigung und Mord. Erfasst werden sowohl Taten in aktuellen und früheren Partnerschaften als auch Gewalt innerhalb der Familie.

Die Zahlen zeigen, dass auch eine Trennung keinen zuverlässigen Schutz bietet: Bei 42,8 Prozent der Fälle von Partnerschaftsgewalt waren ehemalige Partnerinnen oder Partner beteiligt. Die übrigen Fälle betrafen unter anderem Eheleute, Lebenspartnerschaften und nichteheliche Lebensgemeinschaften.

Bei den Tatverdächtigen zeigt sich ein deutliches Geschlechtergefälle: 75,3 Prozent waren männlich.

Frauenfeindliche Straftaten steigen um fast 47 Prozent

Besonders deutlich fällt der Anstieg bei Straftaten aus, die ausdrücklich aus Frauenfeindlichkeit begangen werden. Ihre Zahl nahm 2025 um 46,8 Prozent auf 819 Fälle zu. Darunter waren 54 Gewaltdelikte, im Vorjahr waren es 39.

Rote Schuhe stehen paarweise während einer Kundgebung gegen Feminizide in Berlin neben einem laminierten Papier mit der Aufschrift „Femizide sind die höchste Form patriarchaler Gewalt“. Rote Schuhe gelten weltweit als Symbol für Gewalt an Frauen. (Archivbild) Copyright: Soeren Stache/dpa

Mehr als die Hälfte der frauenfeindlichen Straftaten waren Beleidigungen (51,4 Prozent). Es folgten Propagandadelikte mit 12,6 Prozent und Volksverhetzungen mit 11,4 Prozent.

Auch in anderen Bereichen registrierte das BKA mehr weibliche Opfer. Bei Sexualstraftaten stieg die Zahl um 2,3 Prozent auf 54.675. Besonders stark fiel der Zuwachs bei digitaler Gewalt aus: Hier wurden 31.221 Frauen und Mädchen als Opfer erfasst, ein Plus von 15,7 Prozent. Beim Menschenhandel stieg die Zahl um 17,7 Prozent auf 698 Betroffene.

Viele Gewalttaten bleiben im Verborgenen

Allerdings bilden die Statistiken nur die Fälle ab, die der Polizei bekannt geworden sind. Wie groß das tatsächliche Ausmaß der Gewalt ist, lässt sich deshalb nur schwer beziffern. Die Dunkelziffer dürfte erheblich sein.

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig geht bei häuslicher Gewalt von einem „extrem hohen“ Dunkelfeld aus. „Nur ganz wenige Frauen“ entschieden sich tatsächlich dazu, Anzeige zu erstatten, sagte sie im ZDF. Häufig spielten Ängste wegen der familiären Situation eine Rolle – etwa die Sorge, was mit den eigenen Kindern geschehen könnte.

Die Verantwortlichen sehen mehrere Gründe für die steigenden registrierten Fallzahlen. Einerseits würden Gewalttaten stärker wahrgenommen und häufiger angezeigt. Andererseits gebe es Hinweise auf einen tatsächlichen Anstieg der Gewalt. Als mögliche strukturelle Belastungsfaktoren nennt das BKA unter anderem Arbeitslosigkeit, finanzielle Unsicherheit, fehlenden Wohnraum und psychische Belastungen.

Das BKA hält es für plausibel, dass die Zahl der tatsächlich gegen Frauen gerichteten Gewalttaten zugenommen hat. Wie viele Betroffene bislang keine Hilfe suchen und deren Schicksal deshalb in keiner Statistik auftaucht, bleibt jedoch offen. (dpa/afp/kna/sbo)