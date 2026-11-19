Mit verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen beteiligt sich die Stadt Köln in den kommenden Wochen an den Orange Days. Die weltweit und jährlich stattfindende Kampagne soll Gewalt gegen Frauen und Mädchen, sexualisierte Gewalt und Femizide in das öffentliche Bewusstsein rücken, Solidarität mit Betroffenen zeigen und auf Hilfs- und Unterstützungsangebote aufmerksam machen.

Die Orange Days beginnen am Mittwoch, 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, und enden am Donnerstag, 10. Dezember. Bereits am Montag, 23. November, findet in der VHS die Veranstaltung „5 Jahre NATO-Abzug aus Afghanistan“ statt, bei der die Frauenrechte, internationale Politik und die Zukunft des Landes im Fokus stehen.

Die wöchentlich stattfindende Eisparty im Lentpark steht am Samstag, 28. November, unter dem Motto „Gemeinsam gegen geschlechtsspezifische Gewalt“. Gespielt wird eine feministische Playlist, vor Ort ist ein Awareness-Team und der Kölner Arbeitskreis gegen Gewalt an Frauen informiert an einem Stand über Hilfs- und Unterstützungsangebote in Köln. Der Eintritt kostet für Erwachsene 14 Euro und für Jugendliche 8,50 Euro (Schlittschuhverleih: 6,50 Euro). Es gibt ein limitiertes Freikartenkontingent.

Lesungen und Führungen zu Orange Days

Die iranisch-deutsche Künstlerin Roya Soraya stellt am Dienstag, 1. Dezember, ihre Graphic Novel „Wind in meinem Kopftuch“ vor. Darin begibt sie sich als queere Frau mit ihrem Vater auf eine Reise durch den Iran. Die Lesung findet ab 19 Uhr in der Aula der Kaiserin-Augusta-Schule statt, der Eintritt ist frei.

Einige städtische Museen bieten Führungen zur Thematik an. Am Donnerstag, 26. November, findet die Führung „Return to strength – Koloniale Gewalt, Heilung und Empowerment“ im Rautenstrauch-Joest-Museum statt. Im Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK) gibt es am Donnerstag, 3. Dezember, die Führung „Sexismus und psychische Gewalt am Bauhaus“. Das Museum Schnütgen bietet am Donnerstag, 10. Dezember, die Führung „Märtyrerinnen – Tod für den Glauben oder Femizid?“ an. Die Teilnahme an den Führungen ist kostenlos.

In Kooperation mit dem Arbeitskreis „Gegen Gewalt an Frauen“ sind kostenlose Selbstbehauptungskurse für Frauen ab 60 Jahren geplant. Das Angebot findet am Freitag, 11. Dezember 2026, sowie am Donnerstag, 14. Januar 2027, im Fliestedensaal des Hauses der Kirche (Kartäusergasse 9–11), statt.

Zudem macht die Kampagne „Reden kann retten“ auf Infoscreens in U-Bahn-Haltestellen auf Hilfsangebote aufmerksam. (red)