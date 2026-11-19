Die Kölner Polizei bereitet sich für Freitag (20. November) auf größere Einsätze wegen zweier angemeldeter Demonstrationen vor. Insbesondere im Stadtteil Deutz werden erhebliche Verkehrsstörungen erwartet.

Die Initiative „Gen Z regelt“ hat eine Versammlung unter dem Motto „Unsere Zukunft liegt in unseren Händen“ angemeldet. Erwartet werden zwischen 5000 und 10.000 Teilnehmende, darunter zahlreiche Schülerinnen, Schüler sowie Studentinnen und Studenten.

Route wegen Weihnachtsmarkt nach Deutz verlegt

Ursprünglich sollte der Aufzug durch die Kölner Innenstadt führen. Da entlang der gewünschten Route jedoch Baustellen und Weihnachtsmärkte liegen, deren Fluchtwege freigehalten werden müssen, sowie ein hohes Verkehrsaufkommen herrscht, lehnte die Polizei diese Streckenführung nach einer Sicherheitsprüfung ab. So heißt es in einer Pressemitteilung.

Stattdessen wurde nach einem Kooperationsgespräch die Deutzer Werft als Kundgebungsort angeboten. Von dort soll ein Aufzug am Deutzer Bahnhof und an der Lanxess-Arena vorbei und wieder zurück führen. Die Veranstaltung selbst ist von 13 bis 19 Uhr geplant, inklusive Auf- und Abbau dauert sie von 10 bis 21 Uhr.

Zudem findet von 11 bis 16 Uhr eine zweite Demonstration statt, die bereits Ende Oktober bestätigt wurde. Unter dem Motto „Schulstreik gegen die Wehrpflicht“ rechnet die Anmelderin mit rund 200 Teilnehmenden. Dieser Aufzug führt von den Uniwiesen über die Bachemer Straße, Lützowstraße, Moltkestraße, Vogelsanger Straße, Innere Kanalstraße, Venloer Straße und Neptunstraße bis zum Neptunplatz.

Demo-Teilnehmende müssen durch Kontrollstellen

In die Einsatzplanung fließen laut Polizei auch die Erfahrungen der Demonstration vom 31. Oktober und der anschließenden Halloweennacht ein. Die Behörden würden die bundesweite Mobilisierung der Gruppierung „Gen Z regelt“ sowie weiterer Gruppen in den sozialen Netzwerken beobachten. Neben Aufrufen zu friedlichem Protest lägen auch Hinweise auf Gewaltaufrufe einzelner Personen und Gruppierungen vor. Die Kölner Polizei stehe hierzu im engen Austausch mit den Sicherheitsbehörden von Bund und Land.

Einsatzleiter Michael Esser erklärte im Vorfeld: „An Halloween haben wir erlebt, wie eine Versammlung junger Menschen, die friedlich für ihre Zukunft demonstrieren wollten, von gewaltbereiten Störern und Extremisten für deren eigene Zwecke unterwandert wurde.“ Das dürfe sich nicht wiederholen. Die Behörde wolle die Versammlungsfreiheit schützen und für die Sicherheit aller Menschen in Köln sorgen.

Esser weiter: „Die Bilder aus anderen europäischen Großstädten müssen uns eine Warnung sein.“ Gewalt dürfe sich nicht als Mittel der Auseinandersetzung etablieren. „Wer friedlich demonstriert, genießt unseren Schutz“, wird der Einsatzleiter zitiert. Wer Straftaten begehe oder Einsatzkräfte angreife, müsse damit rechnen, dass die Polizei frühzeitig und konsequent einschreite.

Bei der letzten „Gen Z regelt“-Demo in Köln kam ein Wasserwerfer der Polizei zum Einsatz. (Archivbild) Copyright: Daniel Evers/WupperVideo/dpa

Deshalb sollen an den Zugangswegen Kontrollstellen eingerichtet werden. Dort sollen Menschen auf Waffen oder gefährliche Gegenstände kontrolliert werden. Während der Demonstration sei mit Verkehrsbeeinträchtigungen und zeitweisen Straßensperrungen zu rechnen.

Für Fragen hat die Polizei unter der Rufnummer 0221/229-7777 ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist am Donnerstag (19. November) von 10 bis 16 Uhr sowie am Freitag (20. November) von 10 bis 20 Uhr erreichbar. Gleichzeitig weist sie auf einen Flyer zu Rechten, Pflichten und Verhaltensregeln bei Demos hin. (red)