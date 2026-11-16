Gut drei Wochen nach den Ausschreitungen im Anschluss an die Demonstration der Initiative „Gen Z regelt“ steht Köln am Freitag, 20. November, erneut ein größerer Protesttag bevor. Zwei Privatpersonen haben nach Informationen unserer Redaktion bei der Polizei eine Versammlung unter dem Namen „Gen Z regelt Köln“ mit 5000 bis 10.000 Teilnehmern angemeldet.

Weihnachtsmärkte auf vielen Plätzen

Geplant sind von den Veranstaltern eine Kundgebung und ein anschließender Demonstrationszug ab 14 Uhr durch die Innenstadt. Der genaue Ort und die Uhrzeit stehen nach Polizeiangaben jedoch bisher nicht fest, so ein Sprecher. Gespräche mit den beiden Anmelderinnen fänden statt.

Denn die Streckenplanung dürfte sich schwierig gestalten: Auf vielen Plätzen in der Innenstadt sorgen die Weihnachtsmärkte und das hohe Verkehrsaufkommen für zusätzliche Herausforderungen. Auch die Teilnehmerzahl ist noch ungewiss: Rund 2000 Menschen haben ihre Teilnahme auf der Homepage von „Gen Z regelt“ für Köln angekündigt. Die Anmelder sprechen noch sehr vage von 5000 bis 10.000 Menschen.

Polizei bereitet sich auf Großeinsatz vor

Auf die erneuten Proteste bereitet sich die Polizei auch landesweit vor. Wie aus einem Bericht von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) für den Innenausschuss des Landtags hervorgeht, hat das Innenministerium bereits am 4. November die größtmögliche Verfügbarkeit der Bereitschaftspolizei und der Alarmeinheiten für den 20. November angeordnet. Dienstbefreiungen sollen an diesem Tag nur in begründeten Ausnahmefällen gewährt werden. Zudem sollen die Polizeibehörden mögliche überörtliche Unterstützungseinsätze vorbereiten. Demos sind unter anderem in Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Wuppertal, Bonn und Essen geplant.

Hintergrund sind die Ereignisse vom 31. Oktober. Damals hatten sich nach Polizeiangaben rund 4000 Menschen am Konrad-Adenauer-Ufer versammelt. Nach Angriffen auf Einsatzkräfte setzte die Polizei Wasserwerfer ein und schloss 935 Menschen über mehrere Stunden ein. Bei den Ausschreitungen wurden 23 Polizeibeamte verletzt. Die Ermittlungen des Staatsschutzes dauern an.

Für Freitag sind zudem weitere Proteste angekündigt. Bereits um 11 Uhr soll ein Schulstreik gegen die Wehrpflicht stattfinden. Angemeldet wurden rund 200 Teilnehmer, die von den Uniwiesen bis zum Neptunplatz in Ehrenfeld ziehen wollen. Auch die linksautonome Gruppe „Soziale Kampfbaustelle Köln“ mobilisiert für den Protesttag. Ob sich die verschiedenen Gruppen später zusammenschließen, ist noch offen.