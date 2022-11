Am 9. Mai hat Wladimir Putin mit einer großen Militärparade in Moskau Stärke gezeigt – am Jahrestag des Sieges über Nazideutschland möchte er dem eigenen Volk Entschlossenheit und Kraft demonstrieren.



Diese Nachricht passt da nicht ins Bild. Russische Haushalte, die über Satellitenfernsehen verfügen, wurden ausgerechnet am „Tag des Sieges“ offenbar in der Programmübersicht mit Anti-Kriegs-Botschaften konfrontiert, wie die Nachrichtenagentur „Reuters“ berichtet.



Screenshots sollen Hackerangriff beweisen

Demnach sollen statt den tatsächlich laufenden Sendungstiteln unter anderem die Botschaften „Ihr habt Blut an euren Händen“ und „Das Fernsehen und die Behörden lügen. Nein zum Krieg“ in russischer Sprache zu lesen gewesen sein. „Reuters“ legte auch Screenshots als Beweismaterial vor, laut den Recherchen waren auf allen Kanälen Anti-Kriegs-Slogans zu sehen.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hinter den Botschaften stecken vermutlich Hacker, genauere Informationen oder ein Bekennerschreiben gibt es allerdings noch nicht. Die Hackerkollektiv „Anonymous“ hatte Wladimir Putin und Russland bereits kurz nach Kriegsbeginn den Cyberkrieg erklärt und laut eigenen Angaben bereits mehrfach erfolgreiche Angriffe auf verschiedene staatliche Ziele und Unternehmen durchgeführt.



Das könnte Sie auch interessieren:

Hacker-Angriff auf Ukraine Anzeige Kiew macht Russland verantwortlich

Hackerangriff auf Deutschen Bundestag Anzeige EU verhängt Sanktionen gegen Russland

Umgekehrt häufen sich seit Kriegsbeginn auch Meldungen über mutmaßlich russische Hackerangriffe auf die ukrainische Regierung oder westliche Institutionen.

Russische Nachrichten-Website auch betroffen

Laut „Reuters“ sollen die Sprüche auch im Kabelfernsehen für eine kurze Zeit aufgetaucht seien, bevor sie wieder verschwanden.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zudem waren heute auch auf der russischen Nachrichten-Website LentaRu Antikriegsinhalte zu sehen – auch diese wurden nach kurzer Zeit wieder gelöscht. Eine offizielle Stellungnahme gab es auf russischer Seite dazu nicht. (pst)