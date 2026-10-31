Kölner Stadt-Anzeiger · Community

Kommentare · 0

Abo

Kommentar

Ines Claus als Staatsoberhaupt?Steinmeier-Nachfolge: Merz droht der Kontrollverlust

Friedrich Merz will Ilse Aigner verhindern. Die Kür des neuen Staatsoberhaupts verkommt zum Machtkampf in der Union.

Ein Kommentar von
Soll Favoritin des Kanzlers für das höchste Staatsamt sein: die hessische CDU-Fraktionsvorsitzende Ines Claus.

Soll Favoritin des Kanzlers für das höchste Staatsamt sein: die hessische CDU-Fraktionsvorsitzende Ines Claus.

Copyright: Boris Roessler/dpa

Politische Prozesse zu steuern gehört zu den Kernkompetenzen von Regierungschefs – oder ihrer Cheforganisatoren. Bei Friedrich Merz verhält es sich anders. Um Fragen, die keine existenzielle Dimension erreichen, kümmert der Kanzler sich ungern selbst, und er hat auch keine Mitstreiter, die sie verlässlich bearbeiten.

Lesen Sie weiter mit KStA PLUS...

Dieser Artikel ist nur für PLUS-Abonnenten

Unbegrenzt alle PLUS-Artikel lesen – ab 1,99 € im Monat

Jetzt PLUS freischaltenSie haben bereits ein Abo? Hier anmelden!
zurück zur Startseite