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InterviewSchulze: „AfD-Wähler nicht verurteilen"

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„Ich habe zu 100 Prozent die Unterstützung meiner Fraktion“: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Ulrich Siegmund hält es für ausgeschlossen, dass Abweichler für den AfD-Kandidaten Ulrich Siegmund stimmen.

„Ich habe zu 100 Prozent die Unterstützung meiner Fraktion“: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Ulrich Siegmund hält es für ausgeschlossen, dass Abweichler für den AfD-Kandidaten Ulrich Siegmund stimmen. 

Copyright: Matthias Bein/dpa

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) droht eine historische Wahlniederlage gegen die AfD. Im Interview sagt er, was er an seinem Herausforderer Ulrich Siegmund für gefährlich hält.

In Magdeburg spürt man nicht viel von dem politischen Beben, das für Sonntag erwartet wird. Um den Dom herum plaudern Menschen in Cafés, die Landtagswahl spielt dabei keine Rolle. Das Stadtbild ist auch nicht so stark von Wahlplakaten geprägt, wie man das aus Köln oder Berlin kennt.

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