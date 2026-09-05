Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) droht eine historische Wahlniederlage gegen die AfD. Im Interview sagt er, was er an seinem Herausforderer Ulrich Siegmund für gefährlich hält.
InterviewSchulze: „AfD-Wähler nicht verurteilen"
Von Jochen Gaugele
5 min
In Magdeburg spürt man nicht viel von dem politischen Beben, das für Sonntag erwartet wird. Um den Dom herum plaudern Menschen in Cafés, die Landtagswahl spielt dabei keine Rolle. Das Stadtbild ist auch nicht so stark von Wahlplakaten geprägt, wie man das aus Köln oder Berlin kennt.
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