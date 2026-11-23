Im Iran hat die Justiz eine Sängerin einem Medienbericht zufolge auspeitschen lassen. Die Strafe von 74 Peitschenhieben gegen Parastu Ahmadi und vier weitere Beteiligte ihres Online-Konzerts sei am Montag (23. November) vollstreckt worden, berichtete das Portal Emtedad unter Berufung auf ihren Anwalt. Ein Gericht hatte das Urteil im Sommer für ihren viralen Netzauftritt verhängt.

Ahmadi hatte im Dezember 2024 ein Konzert mit ihrer Band aus einer Karawanserei auf Youtube gestreamt und damit gegen mehrere Gesetze im Iran verstoßen. Öffentliche Auftritte von Sängerinnen sind in der Islamischen Republik nicht erlaubt, zudem trat Ahmadi ohne Kopftuch und in einem Kleid auf. Eine Aufnahme des Konzertes zählt derzeit bei Youtube mehr als drei Millionen Aufrufe.

In den vergangenen Jahren hat sich der Protest vieler iranischer Frauen gegen die strengen islamischen Gesetze intensiviert. Im Herbst 2022 gingen Massen unter dem Motto „Frau, Leben, Freiheit“ gegen die repressive Politik auf die Straßen, doch die Demonstrationen wurden gewaltsam niedergeschlagen. Viele Frauen in den Metropolen widersetzen sich dennoch inzwischen als Zeichen des Protests und der Selbstbestimmung den islamischen Dresscodes. (dpa)