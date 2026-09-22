Kanzler Friedrich Merz hat die Ungleichbehandlung von Kassen- und Privatpatienten als Problem identifiziert. Doch ein Systemwechsel wäre ein Mammutprojekt.
KrankenversicherungChance auf ein Ende der Ungerechtigkeit
Ein Kommentar von Wolfgang Wagner
2 min
Es ist eine bemerkenswerte Erkenntnis, die Friedrich Merz aus den Wahlniederlagen seiner Partei gewonnen hat: Das Nebeneinander von privater und gesetzlicher Kranken- und Pflegeversicherung führt zu Ungerechtigkeiten bei der Versorgung der Menschen.
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