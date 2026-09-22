Abo

Kommentar

KrankenversicherungChance auf ein Ende der Ungerechtigkeit

Ein Kommentar von
2 min
Berlin, Deutschland: Konrad-Adenauer-Haus: Pressekonferenz in der CDU-Bundesgeschäftsstelle nach Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

Kanzler Friedrich Merz (CDU) bei seinem Pressestatement am Montag

Copyright: picture alliance

Kanzler Friedrich Merz hat die Ungleichbehandlung von Kassen- und Privatpatienten als Problem identifiziert. Doch ein Systemwechsel wäre ein Mammutprojekt.

Es ist eine bemerkenswerte Erkenntnis, die Friedrich Merz aus den Wahlniederlagen seiner Partei gewonnen hat: Das Nebeneinander von privater und gesetzlicher Kranken- und Pflegeversicherung führt zu Ungerechtigkeiten bei der Versorgung der Menschen.

Lesen Sie weiter mit KStA PLUS...

Dieser Artikel ist nur für PLUS-Abonnenten

Unbegrenzt alle PLUS-Artikel lesen – ab 1,99 € im Monat

Jetzt PLUS freischaltenSie haben bereits ein Abo? Hier anmelden!