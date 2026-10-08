Für Dennis Radtke ist die Sache klar: Sollten CDU-Abgeordnete in Sachsen-Anhalt tatsächlich für den AfD-Politiker Tobias Rausch als Landtagspräsidenten gestimmt haben, müsse das Folgen haben. Er ist der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA), dem CDU‑Arbeitnehmerflügel. Radtke fordert für die betreffenden Politiker sogar Parteiausschlussverfahren.