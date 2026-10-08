Der Tabubruch in Sachsen-Anhalt sorgt in der CDU für Debatten. Auch andere Parteien erhöhen den Druck.
Landtagspräsident der AfDAus NRW wächst der Druck auf Magdeburger CDU-Abweichler
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Für Dennis Radtke ist die Sache klar: Sollten CDU-Abgeordnete in Sachsen-Anhalt tatsächlich für den AfD-Politiker Tobias Rausch als Landtagspräsidenten gestimmt haben, müsse das Folgen haben. Er ist der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA), dem CDU‑Arbeitnehmerflügel. Radtke fordert für die betreffenden Politiker sogar Parteiausschlussverfahren.
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