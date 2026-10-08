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Landtagspräsident der AfDAus NRW wächst der Druck auf Magdeburger CDU-Abweichler

3 min
CDU-Politiker Sven Schulze gratulierte  dem AfD-Politiker Tobias Rausch nach dessen Wahl zum Präsidenten des Landtags von Sachsen-Anhalt mit Blumen.

CDU-Politiker Sven Schulze gratulierte dem AfD-Politiker Tobias Rausch nach dessen Wahl zum Präsidenten des Landtags von Sachsen-Anhalt mit Blumen.

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Der Tabubruch in Sachsen-Anhalt sorgt in der CDU für Debatten. Auch andere Parteien erhöhen den Druck.

Für Dennis Radtke ist die Sache klar: Sollten CDU-Abgeordnete in Sachsen-Anhalt tatsächlich für den AfD-Politiker Tobias Rausch als Landtagspräsidenten gestimmt haben, müsse das Folgen haben. Er ist der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA), dem CDU‑Arbeitnehmerflügel. Radtke fordert für die betreffenden Politiker sogar Parteiausschlussverfahren.

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