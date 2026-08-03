Der Iran führt nach Angaben seines Außenministeriums derzeit keine Verhandlungen mit den USA. „Wir verhandeln derzeit nicht mit den Vereinigten Staaten“, sagte Außenamtssprecher Esmaeil Bakaei am Montag in Teheran bei seiner wöchentlichen Presseunterredung. US-Präsident Donald Trump hatte für Montagnachmittag neue Gespräche mit Teheran angekündigt.

Gespräche führe der Iran dagegen mit dem Oman über die strategisch wichtige Straße von Hormus, sagte Bakaei. „Unsere Verhandlungen sind mit dem Oman, um die Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu sichern.“

Trump: Gespräche beginnen Montag

Trump hatte am Sonntag (Ortszeit) erklärt, die Gespräche mit dem Iran sollten am Montagnachmittag beginnen. Nähere Angaben zum Ort oder zu den Teilnehmern machte er nicht. Am Samstagabend hatte der US-Präsident zudem angekündigt, die USA und Israel würden vorläufig auf zuvor angekündigte Angriffe auf den Iran verzichten.

Die Straße von Hormus ist ein zentrales Streitthema zwischen Washington und Teheran. Der Iran blockiert die für den weltweiten Öl- und Gastransport bedeutende Meerenge seit Beginn des Krieges Ende Februar weitgehend. (afp)