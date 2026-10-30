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Linksbündnis in Berlin„Glaubwürdigkeitsfrage für Frau Eralp“ - Grüne setzen Messlatte

Angst vor Extremisten? Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner macht Druck auf angehende Regierungschefin

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In Erklärungsnot: die Fraktionsvorsitzende der Linken in Berlin, Elif Eralp

In Erklärungsnot: die Fraktionsvorsitzende der Linken in Berlin, Elif Eralp

Copyright: Britta Pedersen/dpa

Die Bundesvorsitzende der Grünen, Franziska Brantner, hat die Linke in Berlin dazu aufgerufen, glaubwürdig gegen Extremisten vorzugehen. „Der entschlossene Kampf gegen diese Milieus muss ganz oben auf der Agenda jeder neuen Landesregierung stehen“, sagte Brantner dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Wer hier glaubwürdig handeln will, muss auch dann konsequent sein, wenn die entsprechenden Strukturen bis in die eigene Partei hineinreichen.

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