Linksbündnis in Berlin„Glaubwürdigkeitsfrage für Frau Eralp“ - Grüne setzen Messlatte

Die Bundesvorsitzende der Grünen, Franziska Brantner, hat die Linke in Berlin dazu aufgerufen, glaubwürdig gegen Extremisten vorzugehen. „Der entschlossene Kampf gegen diese Milieus muss ganz oben auf der Agenda jeder neuen Landesregierung stehen“, sagte Brantner dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Wer hier glaubwürdig handeln will, muss auch dann konsequent sein, wenn die entsprechenden Strukturen bis in die eigene Partei hineinreichen.