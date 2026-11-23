In der Auseinandersetzung um die sogenannte Liste Coesfeld hat NRW-Fluchtministerin Verena Schäffer (Grüne) Aussagen der Stadt Köln zu dem Vorgang widersprochen. Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtete, hatte die Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) Coesfeld im November 2024 an die Kölner Kollegen eine Liste mit 471 Namen ausreisepflichtiger Migranten aus Westbalkanstaaten gemailt und angeboten, Passersatzpapiere für die Abschiebung zu beschaffen. Auf das Angebot antwortete nur die zuständige Abteilung für das Bleiberechtsprogramm und lehnte ab. Die 218 Geduldeten von der Coesfelder Liste, die sich in ihrem Projekt befänden, sollten integriert werden. Die anderen zuständigen Stellen im Kölner Ausländeramt antworteten nicht. Stadtdirektorin Dörte Diemert hatte dies mit einem Missverständnis erklärt. Normalerweise, so ihre Aussage, liefen solche Anfragen über die Bezirksregierung Köln. Da dies in der Sache Coesfeld nicht der Fall gewesen sei, erfolgte keine Antwort, so der Tenor.

Ministerin Schäffer widerspricht dieser Darstellung. Ein allgemeiner Dienstweg „über die Bezirksregierungen für die fachliche Kommunikation zwischen kommunalen Ausländerbehörden besteht nicht“, heißt es nun in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP im Landtag, die dieser Redaktion vorliegt. Sobald eine der fünf zuständigen ZAB im Land gebeten würde, Ersatzausweisdokumente zu generieren, nehme das Verfahren seinen Lauf.

Alexander Steffen, integrationspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion NRW, beklagte ein „Abschiebechaos unter Schwarz-Grün in Nordrhein-Westfalen. Da nehmen die Behörden schon E-Mails vom vermeintlich falschen Absender als Ausrede, einen Fall nicht zu bearbeiten.“ Die Ministerin müsse diese Zustände dringend in Ordnung bringen. „Der einfachste Weg wäre, dass das Land endlich die volle Verantwortung für alle Abschiebungen übernimmt“, meint der Abgeordnete. Ohnehin hinke Nordrhein-Westfalen bei der Digitalisierung der Ausländerbehörden massiv hinterher.

So musste das Ministerium einräumen, dass nur drei der fünf Zentralen Ausländerbehörden das digitale Verfahren „ZAB.NRW“ benutzen können. Die anderen beiden sollen erst „mittelfristig“ angebunden werden. Derzeit suche man die digitale Abrufstelle, um „die sicherheits- und strafrechtlichen Informationen“ etwa bei den derzeit gut 56.000 ausreisepflichtigen Ausländern zu ergänzen. Ob die kommunalen Ausländerbehörden ebenfalls an der „ZAB.NRW“ teilnehmen können, werde erst noch geprüft, so das Ministerium.

FDP-Parlamentarier Steffen fordert mehr Tempo: „Wir brauchen einen vollständig digitalen Echtzeit-Austausch aller relevanten Daten zwischen Ausländer-, Sicherheits- und Sozialbehörden. Wenn etwa die Polizei in Dortmund einen in Köln wohnhaften Asylbewerber festnimmt, muss die dortige Ausländerbehörde sofort Bescheid wissen. Abschiebungen beim Land zu zentralisieren, würde auch diese Digitalisierungsschritte massiv erleichtern. Nur ein Rechtsstaat, der digital funktioniert, wird 2026 auch ernst genommen.“