Nach dem Dreiergipfel in China hat der Partei- und Fraktionschef der europäischen Christdemokraten, Manfred Weber, die Europäer dazu aufgerufen, einen Repräsentanten für Verhandlungen mit Großmächten zu benennen. „Wir brauchen jetzt ein Europa, das selbstbewusst auftritt, Einigkeit demonstriert und die Ukraine unterstützt“, sagte der CSU-Politiker dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Das seien die Grundvoraussetzungen für Frieden in Europa. „Dazu gehört auch: Europa muss entscheiden, wer uns am Tisch der Großmächte politisch vertritt. Wir brauchen eine klare Stimme und ein Gesicht Europas.” Dabei ließ Weber offen, welche Person er als europäische Nummer eins sieht.

Mächtiger Europapolitiker: Der Partei- und Fraktionsvorsitzende der europäischen Christdemokraten, Manfred Weber Copyright: Malin Wunderlich/dpa

Chinas Staatschef Xi Jinping hatte sich in Shenzhen mit US-Präsident Donald Trump und dem russischen Machthaber Wladimir Putin getroffen. Im Anschluss wurden Vertreter Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens nach Moskau zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg eingeladen. „Wir warten auf eine Antwort“, sagte Russlands Vize-Außenminister Sergej Rjabkow.

Shenzhen habe die Erkenntnis gebracht, dass Trump, Xi und Putin „wohl doch weniger Macht haben, als sie vorgeben“, sagte Weber. „Sie wollten zurück zur Weltpolitik der Großmächte. Greifbare Ergebnisse geliefert haben sie nicht.“ Europas Zukunft werde nicht an runden Tischen in China entschieden. „Unsere Entschlossenheit, unseren Platz in dieser Welt zu behaupten, ist ungebrochen“, betonte der Chef der Europäischen Volkspartei.

Alle politischen Entscheidungen müssten das Ziel haben, Europa souverän zu machen. „Wir sind heute ein starker, geeinter Wirtschaftsraum mit einer gemeinsamen Währung, diese Einheit brauchen wir jetzt auch in der Außen- und Sicherheitspolitik“, forderte Weber.