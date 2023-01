Itzehoe – Nach dem Aufgreifen der flüchtigen Angeklagten in einem NS-Prozess hat das Landgericht Itzehoe Untersuchungshaft für die 96-Jährige angeordnet. „Das Gericht hat der Angeklagten den Haftbefehl verkündet. Sie wird nun in die Untersuchungshaftanstalt verbracht“, teilte Gerichtssprecherin Frederike Milhoffer am Donnerstag mit.

Irmgard F. wird Beihilfe zum Mord in über 11.000 Fällen vorgeworfen. Das Lager bei Danzig erlangte traurige Bekanntheit für die von der SS bewusst in Kauf genommene katastrophale Versorgung der Insassen, die vor allem an Entkräftung und Krankheiten starben. Es gab dort aber unter anderem auch eine Gaskammer und eine Genickschussanlage für Massentötungen.

Angeklagte erschien nicht zum Prozess

Der Prozess sollte am Donnerstagmorgen in der schleswig-holsteinischen Stadt beginnen. Die Angeklagte erschien jedoch nicht. Daraufhin erließ die Strafkammer einen Haftbefehl. Gegen Mittag wurde die Seniorin aufgegriffen, nach einem „Bild“-Bericht in Hamburg-Langenhorn.

In Deutschland gab es zuletzt bereits mehrere Prozesse gegen frühere Mitglieder der Mannschaften von NS-Lagern. (dpa)