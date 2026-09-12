Nordkorea hat erneut Kurzstreckenraketen ins Japanische Meer gefeuert – direkt nach einem gemeinsamen Manöver der USA, Südkoreas und Japans.
Reaktion auf MilitärmanöverNordkorea feuert mehrere Kurzstreckenraketen ab
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Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben mehrere ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung des Japanischen Meeres abgefeuert. Die Raketen seien am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) in der Region der nordkoreanischen Stadt Wonsan gestartet und rund 250 Kilometer weit geflogen, erklärte der südkoreanische Generalstab.
Die Raketenstarts erfolgten just nach dem Ende eines fünftägigen Militärmanövers von Südkorea mit den USA und mit Japan. (afp)