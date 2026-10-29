„Spektakulärsten Toiletten der Welt“Norweger machen sich über Trump-Spruch lustig

US-Präsident Donald Trump hat Norwegen neulich als „Scheißhaus-Land“ beschimpft. Die Norweger nehmen ihn seitdem in den sozialen Medien beim Wort – und präsentieren ihm die schönsten Toiletten des Landes. „Wir haben einiges über das S...haus-Land gehört“, schrieb die Tourismusorganisation Visit Norway etwa in einem Instagram-Post, der Bilder von außergewöhnlich designten Klos in der norwegischen Landschaft zeigt. „Was sollen wir sagen, wir haben wirklich einige der schönsten und spektakulärsten Toiletten der Welt.“

Ein norwegischer Outdoor-Verband legt den Original-Ton von Trump unter atemberaubende Bilder norwegischer Naturerlebnisse und unterschreibt den Beitrag mit: „Einfach wir, wie wir in unserem Scheißhaus-Land leben.“

Kein Friedensnobelpreis für Donald Trump

Zuvor hatte der US-Präsident am Sonntag (Ortszeit) bei einem Wahlkampf-Auftritt in Michigan seinem Ärger darüber Luft gemacht, dass er bei der Friedensnobelpreis-Bekanntgabe in Oslo in diesem Monat erneut leer ausgegangen war. Die prestigeträchtige Auszeichnung hatte stattdessen die südafrikanische Menschenrechts-Juristin Navanethem „Navi“ Pillay bekommen.

„Und was ist mit mir?“ fragte Trump die Menge. „Also, ich bin nicht in Norwegen verliebt. Offen gesagt ist Norwegen ätzend. Norwegen ist tatsächlich zu einem Scheißhaus-Land geworden.“ (dpa/red)