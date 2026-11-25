Am Sonntag simulierte die AfD in Nordrhein-Westfalen noch Frieden. Nahezu harmonisch stimmte sie beim Landesparteitag über ihr Wahlprogramm ab, dieses Mal ohne ideologische Grabenkämpfe, ohne Eklat, ohne offenen Streit auf der Bühne. Doch bereits auf dem Treffen in Mülheim an der Ruhr deutete sich an: Die Zeit einer Verschnaufpause in dem zerstrittenen Landesverband lief ab.
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