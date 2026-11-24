Die FDP-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag hat Filip Günther für die Bundesversammlung nominiert. Der 22-jährige Jurastudent aus Köln soll zu den Delegierten gehören, die am 30. Januar 2027 in Berlin über die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier entscheiden.

Mit der Nominierung allein steht Günthers Teilnahme noch nicht fest. Die Bundesversammlung besteht aus den Mitgliedern des Bundestags und ebenso vielen Delegierten aus den Ländern. Wer Nordrhein-Westfalen in Berlin vertritt, wählt der Landtag.

Spitzenkandidat in Köln und bei den Jungen Liberalen

Günther engagiert sich seit 2021 bei den Liberalen und studiert Rechtswissenschaften an der Universität zu Köln. Bei der Landtagswahl im April 2027 tritt er als Spitzenkandidat der Kölner FDP an. Auch die Jungen Liberalen in Nordrhein-Westfalen haben ihn zu ihrem landesweiten Spitzenkandidaten gemacht.

NRW-FDP-Chef Henning Höne begründete die Nominierung mit Günthers Einsatz für Generationengerechtigkeit. Die Anliegen junger Menschen kämen aus seiner Sicht in der Bildungs-, Renten- und Wirtschaftspolitik zu kurz. Zugleich verband Höne die Personalie mit dem Ziel seiner Partei, bei der Landtagswahl 2027 wieder stärker abzuschneiden.

Günther will junge Menschen in Berlin vertreten

Günther sagte, viele junge Menschen blickten mittlerweile mit Sorge in die Zukunft und verlören das Vertrauen in ihre eigenen Chancen. „Umso mehr freue ich mich, als 22-Jähriger die Möglichkeit zu bekommen, junge Menschen in der anstehenden Bundesversammlung zu vertreten.“ Abseits der Politik spielt Günther Basketball. Für die Heimspiele der Telekom Baskets Bonn hat er eine Dauerkarte.