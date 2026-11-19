Wenige Wochen vor dem SPD-Parteitag im Januar kann Hubertus Heil, Herausforderer für das Amt des Parteichefs, nur mit zartem Rückhalt aus NRW rechnen. Die SPD Dortmund unterstützt zwar die Kandidatur des ehemaligen Arbeitsministers und kündigte am Donnerstag an, ihn für den Parteivorsitz zu nominieren. „Hubertus zeigt, was die SPD jetzt braucht: Mut, Zuversicht und eine Führung, die sich mit ganzer Kraft der Partei widmet“, schrieb der Unterbezirk in den Sozialen Medien.