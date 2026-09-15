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Streit in der AfDBundesvorstand mahnt elf AfD-Funktionäre aus NRW ab

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Landessprecher Martin Vincentz sprach im Juli vor dem Eventzentrum in Marl beim eskalierten Nominierungsparteitag zu Delegierten.

Landessprecher Martin Vincentz sprach im Juli vor dem Eventzentrum in Marl beim eskalierten Nominierungsparteitag zu Delegierten. 

Copyright: IMAGO/Revierfoto

Nach dem Chaos um die Landtagsliste verhängt die Bundesspitze 14 Abmahnungen. der Machtkampf in der NRW-AfD geht weiter.

Der Bundesvorstand der AfD hat in seiner Sitzung am Montag 14 Abmahnungen gegen elf Funktionäre aus Nordrhein-Westfalen beschlossen. Die meisten Ordnungsmaßnahmen richten sich gegen das Lager um den gemäßigter auftretenden AfD‑Landeschef Martin Vincentz, doch auch vier Politiker des gegnerischen Lagers wurden abgemahnt.

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