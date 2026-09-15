Nach dem Chaos um die Landtagsliste verhängt die Bundesspitze 14 Abmahnungen. der Machtkampf in der NRW-AfD geht weiter.
Streit in der AfDBundesvorstand mahnt elf AfD-Funktionäre aus NRW ab
Von Lena Heising
3 min
Der Bundesvorstand der AfD hat in seiner Sitzung am Montag 14 Abmahnungen gegen elf Funktionäre aus Nordrhein-Westfalen beschlossen. Die meisten Ordnungsmaßnahmen richten sich gegen das Lager um den gemäßigter auftretenden AfD‑Landeschef Martin Vincentz, doch auch vier Politiker des gegnerischen Lagers wurden abgemahnt.
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