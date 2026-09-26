Ungewohnte Rolle für Schauspielerin Collien Fernandes: Am 1. Oktober soll sie im nordrhein-westfälischen Landtag vor Abgeordneten als Sachverständige sprechen. Thema der Anhörung sind digitale Gewalt und sogenannte Deepfakes im Netz.

Fernandes richtet seit einiger Zeit öffentlich Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen, über die zuerst der „Spiegel“ berichtet hatte. Sie wirft ihm neben körperlichen Übergriffen auch vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Ihre Vorwürfe hatten eine breite Debatte über sexualisierte Gewalt über das Internet und Demonstrationen in mehreren deutschen Städten ausgelöst.

SPD hat Fernandes in den Landtag eingeladen

In den Landtag kommt Fernandes auf Einladung der SPD. Fraktionschef Jochen Ott sagte der Nachrichtenagentur dpa: „Wir alle wissen inzwischen: Digitale Gewalt ist die Pest des 21. Jahrhunderts. Besonders häufig betroffen sind Frauen, Kinder und Jugendliche sowie queere Menschen – vor allem, wenn sie in der digitalen Öffentlichkeit stehen. Deshalb müssen wir darüber sprechen, wie wir digitale Gewalt verhindern, konsequent bekämpfen und Betroffene besser schützen können.“

Außer Fernandes werden zu der Sachverständigenanhörung unter anderem Vertreter der Landesanstalt für Medien, der Organisation „Hate Aid“ und der nordrhein-westfälischen Cybercrime-Staatsanwaltschaft erwartet. (dpa/red)