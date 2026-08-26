Zum Start des Kinofilms „That’s why the lady is a champ“ geht die Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes auf Kinotour und macht dabei auch Halt in Köln. Als Patin des Films lädt sie am Mittwoch, 2. September, um 20 Uhr zur Vorschau vor dem offiziellen Kinostart und zu anschließenden Gesprächen mit Organisationen ein, die sich für den Schutz und die Rechte von Frauen einsetzen. Die Veranstaltung findet im Cinedom statt.

Der Film erzählt die wahre Geschichte der ehemaligen US-amerikanischen Profiboxerin Christy Martin, die in den 90er Jahren weltberühmt wurde. Der Titel des Films geht auf die Schlagzeile „The Lady is a champ“ zurück, mit der es Christy Martin als erste Frau auf den Titel der Zeitschrift Sports Illustrated schaffte. Neben ihren Erfolgen im Boxring thematisiert der Film auch das Privatleben der Sportlerin, das von Gewalt durch ihren damaligen Trainer, Manager und Ehemann geprägt war.

Kinotour: Collien Fernandes spricht über Gewalt gegen Frauen

„Dieser Film hat mich sehr bewegt“, sagt Collien Fernandes. Er zeige eindrücklich, wie schwierig es sein kann, Gewalt innerhalb einer Beziehung von außen zu erkennen, wie viel Kraft und Mut es brauche, sich daraus zu lösen und wie entscheidend es sei, dass Betroffene gehört werden. „Wir müssen diese Taten aus dem Dunkelfeld holen“, so Fernandes.

Nach der Filmvorführung spricht die Moderatorin mit Mitarbeitenden der Kölner Frauenberatungsstelle „Der Wendepunkt“ und dem Verein „Frauen helfen Frauen“, der Träger von zwei autonomen Frauenhäusern in Köln ist. In dem Gespräch soll es darum gehen, was in gewaltgeprägten Beziehungen passiert, welche Warnzeichen es gibt und wo Frauen Hilfe finden. Außerdem soll darüber diskutiert werden, wie Frauen besser geschützt werden können.

Tickets für die Filmvorschau und das anschließende Gespräch am 2. September sind auf der Webseite des Cinedoms erhältlich. Offizieller Kinostart ist am 3. September. (lba)