Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) lässt nach Medienberichten gegen sie erhobene Plagiatsvorwürfe untersuchen. Mehr als 80 Plagiate hat der „Plagiatsjäger“ und Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber nach eigenen Angaben in ihrer Doktorarbeit gefunden. Konkret spricht Weber von „83 Plagiatsfragmenten“.

„Die Dissertation wurde nach bestem Wissen und Gewissen angefertigt“, sagte Badenberg der „Berliner Zeitung“ und dem „Tagesspiegel“. „Ich habe die Universität zu Köln gebeten, meine Dissertation unabhängig und umfassend zu prüfen. Die wissenschaftliche Bewertung einzelner Fundstellen ist Gegenstand dieses Verfahrens.“ Ihre Dissertation hat Badenberg demnach im Jahr 2005 an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Köln abgelegt. (dpa/red)