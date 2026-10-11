Polens Behörden prüfen Hinweise auf mögliche Anschlagspläne gegen Regierungschef Donald Tusk und den Verteidigungsminister.
Polnische Regierung im VisierHinweise auf mögliche Anschlagspläne gegen Tusk und Verteidigungsminister
Die polnische Polizei hat nach Angaben des Innenministeriums in Warschau Hinweise auf mögliche Attentatsversuche auf Ministerpräsident Donald Tusk und Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz erhalten. Vor diesem Hintergrund sei ein Treffen im Terror-Abwehrzentrum des Inlandsgeheimdienstes einberufen worden, teilte eine Sprecherin des Innenministeriums am Sonntag im Onlinedienst X mit. Der Innenminister und der für die Koordination der Geheimdienste zuständige Minister hätten Maßnahmen angeordnet.
Tusk ist seit Dezember 2023 polnischer Regierungschef. Das EU- und Nato-Mitglied Polen ist einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine und ein wichtiger Umschlagsort für militärische und humanitäre Hilfsgüter für die Ukraine. (AFP)