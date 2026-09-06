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Prinz Claus zum 100.Vom Feindbild zum nationalen Schatz der Niederländer

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Königin Beatrix der Niederlande mit ihrem Mann, Prinz Claus, am 30.5.1998 vor der kirchlichen Trauung von Prinz Maurits, ihrem Neffen, und Marilene van den Broek am 30.5.1998 in Apeldoorn.

Prinz Claus der Niederlande und Königin Beatrix im Jahr 1998  dpa COLORplus

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Am 6. September wäre Prinz Claus der Niederlande 100 Jahre alt geworden. Julia Melchior, Expertin für die europäischen Königshäuser würdigt einen großen Versöhner.

Fast ein Vierteljahrhundert nach seinem Tod sind es natürlich immer weniger Menschen, die das Leben von Prinz Claus der Niederlande verfolgt haben oder mit seinem Namen überhaupt etwas anfangen können. Ich selbst habe ihn in meiner beruflichen Laufbahn als Berichterstatterin über die Königshäuser leider nicht mehr erlebt. Da aber sein Vermächtnis bis in die heutige Generation der niederländischen Königsfamilie reicht, dreht es sich auch für mich immer wieder um ihn: Claus von Amsberg (1926 bis 2002), deutscher Diplomat aus dem niedersächsischen Hitzacker, der durch seine Hochzeit mit der späteren Königin Beatrix Prinz der Niederlande wurde.

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