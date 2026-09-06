Prinz Claus zum 100.Vom Feindbild zum nationalen Schatz der Niederländer

Fast ein Vierteljahrhundert nach seinem Tod sind es natürlich immer weniger Menschen, die das Leben von Prinz Claus der Niederlande verfolgt haben oder mit seinem Namen überhaupt etwas anfangen können. Ich selbst habe ihn in meiner beruflichen Laufbahn als Berichterstatterin über die Königshäuser leider nicht mehr erlebt. Da aber sein Vermächtnis bis in die heutige Generation der niederländischen Königsfamilie reicht, dreht es sich auch für mich immer wieder um ihn: Claus von Amsberg (1926 bis 2002), deutscher Diplomat aus dem niedersächsischen Hitzacker, der durch seine Hochzeit mit der späteren Königin Beatrix Prinz der Niederlande wurde.