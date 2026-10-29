„Er ist ein Genie“Wladimir Putin lobt Elon Musk

Inmitten von Unstimmigkeiten zwischen den USA und der Ukraine über deren Zugang zum Satellitensystem Starlink hat sich Russlands Präsident Wladimir Putin lobend über den Tech-Milliardär Elon Musk geäußert. „Elon Musk ist ein Genie, wirklich ein Genie“, sagte Putin am Mittwoch bei einem Rundgang durch eine Ausstellung am Rande des Russland-Afrika-Gipfels in Moskau über den Unternehmer. Dabei bezog er sich auf tausende Satelliten, die der Chef des Raumfahrtkonzerns SpaceX ins All befördert habe.

SpaceX betreibt das Satellitennetzwerk Starlink und dominiert den Raumfahrtmarkt mit seinen wiederverwendbaren Raketen. Die Weltraummacht Russland strebt seit langem nach dem Aufbau eines eigenen satellitengestützten Internets für zivile und militärische Zwecke.

Wladimir Putin äußert sich lobend über US-Tech-Milliardär Elon Musk

„Wie viele Einheiten hat er im All? Mehr als 5000. Und wir machen gerade erst unsere ersten Schritte“, sagte Putin. Er fügte hinzu: „Wir stehen in engem Austausch mit unseren amerikanischen Partnern, einschließlich Herrn Musk, denn es ist entscheidend, dass man sich im All nicht gegenseitig in die Quere kommt.“

Der Kreml-Chef äußerte sich inmitten von Unstimmigkeiten zwischen der Ukraine und den USA über den Zugang Kiews zu Starlink und dem dazugehörigen militärischen Kommunikationssystem Starshield. Die Ukraine hatte diesen Monat eine Drosselung von Starlink und Starshield beklagt.

Zuvor hatte Trump ein Abkommen mit Moskau über die Lieferung von Diesel-Kraftstoff geschlossen und geplante Sanktionen gegen Russland ausgesetzt. Als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Diesel-Deal kritisierte, forderte Trump dessen Ablösung.

Sowohl US-Präsident Donald Trump als auch Musk bestritten, für die Ausfälle verantwortlich zu sein. Musk warf der der Ukraine später vor, Starlink für militärische Zwecke missbraucht zu haben. Nach ukrainischen Angaben haben die Ausfälle zu Problemen bei der Logistik an der Front geführt und die Bemühungen Kiews zur Abwehr russischer Drohnen erschwert. (afp)