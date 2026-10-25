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11-jähriges Kind unter den OpfernSelenskyj beklagt Tod und Zerstörung vor Verhandlungen

Unter US-Vermittlung sollen Gespräche über ein mögliches  Kriegsende in der Ukraine stattfinden. Derweil kommt es weiter zu Angriffen.

Ein Feuerwehrmann versucht, nach einem russischen Luftangriff am 25. Oktober einen Brand in einem Einkaufszentrum in Charkiw zu löschen.

Ein Feuerwehrmann versucht, nach einem russischen Luftangriff am 25. Oktober einen Brand in einem Einkaufszentrum in Charkiw zu löschen.

Copyright: Andrii Marienko/AP/dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor möglichen neuen Verhandlungen mit dem Kreml unter US-Vermittlung den russischen Streitkräften die gezielte Tötung von Zivilisten vorgeworfen. In der Region Dnipropetrowsk seien vier Menschen getötet worden. „Weitere 22 Menschen wurden verletzt, darunter ein elfjähriges Mädchen“, teilte Selenskyj bei Telegram mit.

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