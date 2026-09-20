Friedrich Merz weiß, dass seine Kanzlerschaft auf dem Spiel steht. Sonst hätte er das Präsidium der CDU nicht gleich für den Abend der Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern einberufen, und er wäre in der kommenden Woche auch zur Generalversammlung der Vereinten Nationen gereist. Die als Solidaritätsadresse gelesene Erklärung der acht Ministerpräsidenten, die ohne den Namen des Kanzlers auskam, zeigt vor allem eines: dass Merz gestützt werden muss.