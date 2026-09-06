Die AfD in Sachsen-Anhalt bereitet sich auf das Regieren vor – und verändert schon jetzt den Diskurs. Ein Gastbeitrag von Marcel Lewandowsky.
Schleichendes GiftDie Vorstellung, dass es sich bei der AfD um Amateure handelt, ist bestenfalls naiv
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Wohl kaum eine Landtagswahl ist seit Gründung der Bundesrepublik mit größerer Spannung erwartet worden als der anstehende Urnengang in Sachsen-Anhalt. Grund dafür: Am 6. September entscheidet sich, ob erstmals eine als rechtsextrem eingestufte Partei in eine Landesregierung einziehen kann.
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