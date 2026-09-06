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Schleichendes GiftDie Vorstellung, dass es sich bei der AfD um Amateure handelt, ist bestenfalls naiv

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AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund in Sachsen-Anhalt

AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund in Sachsen-Anhalt

Copyright: Hendrik Schmidt/dpa pool/dpa

Die AfD  in Sachsen-Anhalt bereitet sich auf das Regieren vor – und verändert schon jetzt den Diskurs. Ein Gastbeitrag von Marcel Lewandowsky.

Wohl kaum eine Landtagswahl ist seit Gründung der Bundesrepublik mit größerer Spannung erwartet worden als der anstehende Urnengang in Sachsen-Anhalt. Grund dafür: Am 6. September entscheidet sich, ob erstmals eine als rechtsextrem eingestufte Partei in eine Landesregierung einziehen kann.

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