Ein Vorfall in einem Büro der Grünen in Schwerte (Kreis Unna) hat am Montagabend (23. November) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Unbekannter soll in eine Fraktionssitzung eingedrungen sein und mehrere Menschen verletzt haben. Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Maskierter Mann soll Pfefferspray versprüht haben

Nach Angaben der Dortmunder Polizei besteht der Verdacht einer politisch motivierten Straftat. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, habe ein maskierter Mann die Räume der Grünen gestürmt und mutmaßlich Pfefferspray versprüht. Mindestens drei Menschen sollen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden sein.

An der Sitzung hatten insgesamt elf Personen teilgenommen. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Der Unbekannte konnte fliehen. Besondere Aufmerksamkeit gilt einem Gegenstand, den die Polizei am Tatort sichergestellt haben soll: einem Feuerlöscher mit einem Aufkleber mit der Aufschrift „Better dead than red“.

Staatsschutz übernimmt Ermittlungen

Der Sticker ist auch auf einschlägigen Internetseiten aus der Neonazi-Szene erhältlich. Ob der Aufkleber im konkreten Fall einen Hinweis auf den Hintergrund der Tat liefert, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Nordrhein-Westfalens stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubaur (Grüne) erklärte im Onlinedienst X, der Angriff mache sie fassungslos. „Er richtet sich gegen Menschen, die sich vor Ort ehrenamtlich für unsere Demokratie und ein gutes Zusammenleben einsetzen“, fuhr sie fort. Dieses Engagement verdiene „Respekt und Schutz, niemals Gewalt und Einschüchterung“.

Wegen des Verdachts einer politisch motivierten Straftat ermittelt nun der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Dortmund. Die Fahndung nach dem Unbekannten läuft. (dpa/sbo/afp)