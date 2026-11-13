Die NRW-Grünen ziehen mit Mona Neubaur als Spitzenkandidatin in den Landtagswahlkampf. Beim Parteitag in Essen erzielte die Wirtschafts- und Klimaschutzministerin am Freitag mit 84,87 Prozent das erwartet starke Ergebnis.

Auf Platz zwei der Landesliste landete Verkehrs- und Umweltminister Oliver Krischer mit 86,9 Prozent. Verena Schäffer, ehemalige Fraktionschefin der Grünen im Landtag und seit Ende Januar 2026 Familienministerin des Landes, kam mit 95,52 Prozent auf Platz drei. Das Rekordergebnis ist eine eindrucksvolle Bestätigung für Schäffer, die das Ministeramt nach dem Rücktritt von Josefine Paul übernehmen musste.

Paul hatte wegen massiver Kritik an ihrem Krisenmanagement nach dem Terroranschlag von Solingen im August 2024 zu Jahresbeginn das Handtuch geworfen.

„Wir tun NRW gut, weil wir Klimaschutz und wirtschaftliche Stärke nie zu Gegensätzen erklärt haben. Ihre Verbindung ist unsere Zukunft“, sagte Mona Neubaur. „Genau deshalb will ich, dass NRW Industrieland bleibt und zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas wird.“

Mit Blick auf den Streit um die Frage, ob der geplante Kohleausstieg 2030 noch zu schaffen ist oder wegen der unsicheren Versorgungssicherheit doch verschoben werden muss, griff Neubaur Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) indirekt an. „Wir haben 1000 Windräder und es werden deutlich mehr werden. Mit grüner Regierungsbeteiligung ist NRW heute Vorreiterin beim Ausbau der Windenergie. Das ist uns gelungen, ohne dass das Land auf die Barrikaden geht“, sagte sie. „Das geht schon so weit, dass Katherina Reiche denkt, wir wären eine Küstenregion.“

Neubaur ließ durchblicken, dass sie die schwarz-grüne Koalition in Düsseldorf nach der Landtagswahl im April 2027 fortsetzen möchte. „Wir waren klar und ambitioniert in unseren Zielen, aber undogmatisch auf dem Weg dorthin. Wir regieren anders, als es die Bundesregierung in Berlin tut. Wir haben in dieser Koalition gezeigt, dass unterschiedliche Perspektiven zusammengebracht werden können, ohne die eigenen Überzeugungen aufzugeben.“

Felix Banaszak, Co-Parteivorsitzender der Grünen, hat ganz offensichtlich die SPD und ihren Spitzenkandidaten Jochen Ott als Hauptgegner im Wahlkampf ausgemacht. Wenn die SPD für ihr Wahlkampfkonzept „Eckkneipe statt Edelrestaurant, Hemd statt Maßanzug“ eine PR-Agentur brauche, „um mir zu erklären, dass heute nicht mehr unter Tage gearbeitet wird, kann sich auch gleich die Agentur auf den Wahlzettel schreiben“.