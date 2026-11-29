In der SPD sagen sie, Manuela Schwesig könne frei entscheiden, ob sie Parteichefin werden wolle oder lieber doch nicht. Das ist auf jeden Fall höflich. Und vermutlich ist es auch clever: Denn wer will schon gezwungen werden zu einem Job, in dem das Risiko groß ist, schnell hochgejubelt, dann aber genauso rasch fallen gelassen zu werden.

Tatsächlich aber sind die Auswahlmöglichkeiten von Schwesig gar nicht so groß – zumindest, sofern sie mit und in ihrer Partei noch ein bisschen was vorhat.

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern gilt als unbestrittene Favoritin für den Spitzenjob, weil sie in ihrem Bundesland die AfD so weit in Schach gehalten hat, dass die dort nicht die Regierung übernehmen kann. Und weil sie die SPD dort aus einem Tief in kurzer Zeit und mit viel Energie wieder nach oben geführt hat.

An der Spitze fehlt eine Frau

Wenn Schwesig die nächste SPD-Kanzlerkandidatur im Blick hat, würde es vermutlich besser passen, wenn sie sich von der Bundespolitik noch ein wenig fernhalten könnte. Als Parteivorsitzende würde sie an Koalitionsausschüssen teilnehmen und wäre damit mitverantwortlich für Kompromisse, die sie jetzt von außen kritisieren kann.

Aber der SPD fehlt nach dem Rücktritt von Bärbel Bas nun mal jetzt eine Vorsitzende. Dass zwei Männer oder ein Mann alleine den Job übernehmen, gilt als ausgeschlossen. Und andere potenzielle Kandidatinnen mit ähnlichem Zuspruch in der Partei sind nicht in Sicht.

Eine Botschaft an die SPD

Die Vorsitzenden werden die Partei nicht alleine aus ihrem tiefen Loch hieven können. Aber eine kampfeslustige Identifikationsfigur kann da schon sehr helfen.

Die Botschaft, die Schwesig nun über den Juso-Bundeskongress platziert hat, passt dazu: Die SPD brauche Mut, „gemeinsam überall in Deutschland“, verkündete sie.

Natürlich kann so etwas auch eine Landespolitikerin sagen. Aber Schwesig setzt ihre Worte wohlüberlegt. Und sie dürfte sich nicht nachsagen lassen wollen, nicht den Mut zu haben, den SPD-Vorsitz zu übernehmen.