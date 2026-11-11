Die Fotos wirken wie aus einer anderen Welt: Nvidia-CEO Jensen Huang und eine elegante Frau beim Dinner in Schanghai, gemeinsam auf einem Golfresort in Kalifornien, beim Verlassen einer Veranstaltung im gleichen Auto. Die Frau heißt Alice Huang.

Wer ist Alice Huang, die Frau, die angeblich im Mittelpunkt des Skandals steht, der das mächtigste Chip-Unternehmen der Welt erschüttert?

Die Alice-Huang-Affäre erschüttert Nvidia

Die US-Behörden identifizierten sie als die 43-jährige chinesische Staatsbürgerin Huang Le. Sie arbeitete zunächst als Journalistin beim staatlichen Fernsehen, bevor sie in die Finanzbranche wechselte. Dort hatte sie Positionen bei HSBC und Citic Securities inne.

Jensen Huang und Alice Huang standen sich nahe. Copyright: IMAGO/Newscom / EyePress

Von März bis November 2023 war sie Direktorin bei Megaspeed International in Singapur, einem Unternehmen, das in den vergangenen Jahren zu einem der größten Abnehmer von Nvidia-Chips in Asien aufgestiegen ist und Schätzungen zufolge mehr als vier Milliarden Dollar in Halbleiter investiert hat. Das Unternehmen steht unter dem Verdacht, chinesischen Firmen unautorisierten Zugang zu US-Chips verschafft zu haben. Megaspeed bestreitet dies.

Wann und wo genau sich die beiden kennengelernt haben, ist unklar. Fotos zeigen sie jedoch seit September 2024 gemeinsam. Alice Huang besuchte die USA mehrfach und war im März 2025 am Hauptsitz von Nvidia.

In einer internen Mitteilung räumte Jensen Huang eine außereheliche Affäre ein, nannte den Namen seiner Partnerin jedoch nicht. Nvidia erklärte zunächst, dass Treffen mit Kunden Teil der Arbeit des CEOs seien.

Affäre und Spionageverdacht: Alice Huang spurlos verschwungen

Die US-Geheimdienste sehen in Alice Huang eine Agentin, die Informationen über Nvidia sammeln und China im Wettlauf um die KI-Technologie helfen sollte. Das FBI hatte bereits vor Monaten vor ihr gewarnt, auch US-Präsident Donald Trump war informiert.

Nvidia hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, um zu klären, ob der CEO „Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation“ war. Das Börsen-Unternehmen betont, dass es bislang keine Hinweise auf den Abfluss von Staats- oder Firmgeheimnissen gebe.

Der Verbleib von Alice Huang ist unklar, sie ist spurlos verschwunden. Auch die Geheimdienste der USA scheinen keine Spur von der chinesischen Spionin zu haben. (mbr)