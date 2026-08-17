Der Großneffe von Dietrich und Klaus Bonhoeffer im Interview über den von ihm zerstörten AfD-Kranz bei einer Gedenkveranstaltung und ein AfD-Verbot.
Tobias Korenke zur AfD„Meine Aktion war Ausdruck einer Übelkeit, die mich überfiel“
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Herr Korenke, alljährlich nehmen Sie als Großneffe Dietrich Bonhoeffers und Enkel Rüdiger Schleichers an den Gedenkfeiern der Bundesregierung zu Ehren des Widerstands gegen das NS-Regime vom 20. Juli 1944 teil. In diesem Jahr kam es bei Ihrem Versuch, den Kranz der AfD-Bundestagsfraktion vor der Feier zu entfernen zu einem Handgemenge mit dem Sicherheitsdienst.
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