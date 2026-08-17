Tobias Korenke zur AfD„Meine Aktion war Ausdruck einer Übelkeit, die mich überfiel“

Herr Korenke, alljährlich nehmen Sie als Großneffe Dietrich Bonhoeffers und Enkel Rüdiger Schleichers an den Gedenkfeiern der Bundesregierung zu Ehren des Widerstands gegen das NS-Regime vom 20. Juli 1944 teil. In diesem Jahr kam es bei Ihrem Versuch, den Kranz der AfD-Bundestagsfraktion vor der Feier zu entfernen zu einem Handgemenge mit dem Sicherheitsdienst.