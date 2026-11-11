Im Vorfeld der US-Midterms hatte Donald Trump einen Deal mit Russlands Präsident Wladimir Putin verkündet: Insgesamt 1,8 Millionen Tonnen russischer Diesel sollten helfen, die Spritpreise in den USA zu senken. Dies wiederum sollte dem Präsidenten bei den Wahlen helfen. Vergeblich, wie sich herausstellte: Die Republikaner erlitten eine vernichtende Niederlage und verloren die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses.

Nun wird immer deutlicher, dass das im Oktober groß angekündigte Diesel-Geschäft offenbar verpufft. Keiner der Tanker, die im Oktober und November zunächst 300.000 und dann 500.000 Tonnen an die US-Ostküste bringen sollten, kommt wohl dort an.

Tanker „Leruo“, „Primorye“ und „Talisman“ steuern nicht mehr USA an

Bereits am 5. November meldeten die „Financial Times“ und die Umweltorganisation Greenpeace, dass mehrere in Russland mit Treibstoff beladene Tanker nicht mehr Kurs auf die USA halten – entgegen den Beteuerungen von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Greenpeace beobachtete auf einem Satellitentracker vier Tanker, die mutmaßlich mit russischem Diesel für die USA beladen sind. Der Tanker „Leruo“ änderte laut FT auf der Fahrt sein Ziel Richtung Brasilien. Für die „Primorye“ werden bei Greenpeace die Bahamas als Ziel genannt. Das Schiff fuhr vergangene Woche auf dem Atlantik westlich der Kanarischen Inseln, wie der Trackingdienst Vesselfinder zeigte. Der Tanker „Talisman“ ist ins Mittelmeer abgebogen.

Nun meldet „Bloomberg“, dass wohl auch ein weiteres Schiff seinen Kurs geändert hat. Die „Agioi Fanendes“, die etwa 40.000 Tonnen Diesel geladen hat, soll rund 400 Seemeilen vor New York plötzlich von ihrer Route abgewichen sein. Die Rede ist von einem „Zickzack-Kurs“, das Schiff „trödele“ seit Montag herum und entferne sich wieder von der US-Küste. Es sieht nicht so aus, als würde der Kraftstoff zum nordamerikanischen Markt gelangen.

Parteiübergreifende Warnungen wegen Putin-Deal

Trumps Deal mit Putin hatte im Oktober heftige Reaktionen nach sich gezogen, die Kritik kam dabei nicht nur von demokratischen Politikern und Politikerinnen. So hatte auch der innerparteiliche Trump-Kritiker Don Beacon erklärt, das Abkommen sei moralisch verwerflich. Die Kriegsökonomie Russlands werde so gestärkt, die Ukraine quasi verraten.

Die Demokraten monierten, so wolle Trump von seinem Versagen beim Iran-Krieg ablenken, denn dieser sei für die gestiegenen Rohstoffpreise verantwortlich. Hinzu kamen Bedenken, dass der Deal gegen bestehende US-Sanktionen gegen Russland verstoße. So warnte die demokratische Gouverneurin von New Jersey, Mikie Sherill, die Hafenbetreiber in New Jersey, dass ihnen zivilrechtliche Strafen drohen könnten, wenn sie russischen Dieselkraftstoff entladen.

Demokratische Politiker sowie der republikanische Senator aus North Carolina, Thom Tillis, hatten ein Schreiben an amerikanische Banken, Hafenbehörden und Kraftstoffhändler, verfasst. Darin erklärten sie ebenfalls, Unternehmen müssten mit straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen rechnen. Hinzu kommt, dass 800.000 Tonnen Diesel nicht einmal den Tagesbedarf der USA decken. (mit dpa)