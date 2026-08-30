US-Präsident Donald Trump will Grönland oder gar Kanada als 512. US-Bundesstaat vereinnahmen - gegen deren Willen. Es gibt allerdings ein Land, das nichts lieber hätte als den Anschluss an die Vereinigten Staaten.
Trumps VisionenDas Land, das der 51. US-Bundesstaat werden will
Ein Kommentar von Klaus Larres
5 min
Letztlich denkt Donald Trump wie ein Bauunternehmer. Schließlich war er ja auch einer, bevor er mit der 2004 erstmals ausgestrahlten Fernsehserie „The Apprentice“ zu einem der bekanntesten Promis der USA avancierte. Als Präsident versucht Trump immer noch, alles umzuorganisieren.
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