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Trumps VisionenDas Land, das der 51. US-Bundesstaat werden will

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5 min
ARCHIV - 20.03.2020, Kanada, Surrey: Die kanadische (oben) und die US-amerikanische Flagge sind auf dem Friedensbogen an der kanadisch-US-amerikanischen Grenze in Britisch-Kolumbien zu sehen.

Die kanadische und die US-amerikanische Flagge. US-Präsident Donald Trump spricht immer wieder von einem Anschluss des Nachbarlands an die Vereinigten Staaten. 

Copyright: Jonathan Hayward/The Canadian Press/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump will Grönland oder gar Kanada als 512. US-Bundesstaat vereinnahmen - gegen deren Willen. Es gibt allerdings ein Land, das nichts lieber hätte als den Anschluss an die Vereinigten Staaten. 

Letztlich denkt Donald Trump wie ein Bauunternehmer. Schließlich war er ja auch einer, bevor er mit der 2004 erstmals ausgestrahlten Fernsehserie „The Apprentice“ zu einem der bekanntesten Promis der USA avancierte. Als Präsident versucht Trump immer noch, alles umzuorganisieren.

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