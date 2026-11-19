Der russische Diktator Wladimir Putin hat nach ukrainischen Angriffen auf die einst von ihm selbst mit einer Lkw-Fahrt eröffnete Krim-Brücke eine harte Reaktion angekündigt. Die russischen Gegenmaßnahmen würden „weitaus schmerzhafter“ sein als das, was Kyjiw in Bezug auf die Brücke getan habe, sagte der Kremlchef bei einer Pressekonferenz nach einem historischen Dreiergipfel mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping in Shenzhen.

Russland höre von allen Seiten die Bitte, nach einer Einigung Angriffe zur See oder im Energiebereich zu stoppen, sagte Putin. Mit Mitgliedern des nationalen Sicherheitsrats habe er darüber gesprochen. „Aber nach den Angriffen auf die Krim-Brücke wird es keine Verhandlungen geben“, hieß es weiter von Putin, der seit Kriegsbeginn immer wieder neue Begründungen dafür findet, warum der von Russland begonnene Angriffskrieg nicht beendet werden könne.

Nach Angriffen: Putin äußert sich erstmals zur Krim-Brücke

Das auch als Kertsch-Brücke bekannte Bauwerk sei ein rein zivil genutztes Projekt, behauptete der Kremlchef. Die Brücke werde schon lange weder für den Transport von Militärtechnik noch von Munition genutzt, erklärte Putin weiter. Nicht einmal Öl werde darüber transportiert, behauptete der Kremlchef, der seine Angaben nicht mit Belegen unterfütterte, nur wenige Stunden nachdem Kyjiw vier Todesopfer durch russische Angriffe auf Wohnhäuser, Cafés, Geschäfte und Autos in der Großstadt Odessa gemeldet hatte.

Die Ukraine bezeichnet die Krim-Brücke indes als die wichtigste Route, über die Russland Treibstoff, Munition, Ausrüstung und Personal auf die besetzte Krim transportiert habe. „Für Russland ist die Brücke ein Förderband für seinen Krieg, das Treibstoffkesselwagen und Munitionswaggons zu seinen Truppen im Süden transportiert. Dieses Förderband ist kaputtgegangen“, hieß es am Donnerstag aus Kyjiw.

Ukraine greift Krim-Brücke erneut mit Raketen an

Die ukrainischen Streitkräfte hatten das Bauwerk, welches das russische Festland mit der illegal besetzten ukrainischen Halbinsel Krim verbindet, in den vergangenen Tagen mehrfach angegriffen. In der Nacht auf Dienstag zerstörte ein massiver Angriff den Stahlbogen des Straßenteils. Die Fahrbahn und der Stahlbogen versanken daraufhin im Wasser – und blockieren dort nun die Durchfahrt für Schiffe.

Beim jüngsten Angriff in der Nacht auf Donnerstag nahm die Ukraine jetzt die Eisenbahnstrecke ins Visier. „In der Nacht trafen ukrainische Neptun-Raketen auf den Eisenbahnabschnitt der Krim-Brücke, mit Einschlägen in der Nähe des Bogens und auf den Gleisen“, teilte das ukrainische Verteidigungsministerium mit.

„Endstation. Bitte räumen Sie die Krim“

„Der Umfang der Schäden wird noch bewertet, aber der Zugverkehr ist zum Stillstand gekommen“, hieß es weiter. Auch auf Häme verzichtete Kyjiw nicht. „Dieser Zug endet hier“, schrieb das Ministerium und beendete seinen Beitrag ebenfalls mit Eisenbahn-Jargon: „Endstation. Bitte räumen Sie die Krim.“

Auch der ukrainische Generalstab verspottete Moskau. „Die Streitkräfte der Ukraine gratulieren der Vasco-da-Gama-Brücke in Lissabon zum Titel als längste Brücke Europas“, schrieben die Ukrainer hämisch auf der Plattform X – und beteiligten sich somit an einer ganzen Flut von Memes, die sich seit dem Teileinsturz von Putins Prestige-Projekt über das Netz ergießt.

Krim-Brücke: Wiederaufbau während Krieg unmöglich?

Das russische Verkehrsministerium teilte indes mit, dass Spezialisten die Schäden an der Brücke nun begutachten sollen. Der von Russland eingesetzte Besatzungsgouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, gab zudem bekannt, dass der Verkehr über die Brücke vorübergehend eingestellt worden sei.

Der Wiederaufbau der Brücke könnte sich für Russland nach Ansicht von Experten indes schwierig gestalten. Beim Bau der Brücke dauert allein die Montage des nun zerstörten 227 Meter langen und mehr als 5000 Tonnen schweren Stahlbogens rund elf Monate. Die Installation an der Brücke dauerte weitere drei Monate – in Friedenszeiten.

„Autobahn des Todes“ rückt in den Fokus

Sollte Russland bald Reparaturarbeiten an der Brücke beginnen, müsste Moskau vermutlich mit ukrainischen Angriffen auf die benötigten Lastkähne rechnen. Gleichzeitig, so heißt es etwa in einer Analyse des Portals „Defense Express“, dürften die gegen Russland verhängten Sanktionen die Beschaffung der benötigten Materialien erheblich erschweren. Eine Instandsetzung der Brücke vor Kriegsende sei deshalb unwahrscheinlich.

Ein Güterzug fährt über die Eisenbahnverbindung der Krim-Brücke, die das russische Festland und die Halbinsel Krim über die Straße von Kertsch verbindet. Der links zu sehende Stahlbogen und die darunter liegende Fahrbahn sind durch ukrainische Angriffe zerstört worden. (Archivbild) Copyright: -/AP/dpa

Sollte die Krim-Brücke dauerhaft ausfallen, bliebe für Russland lediglich die als „Autobahn des Todes“ bekannte Verbindung über die Fernstraße R280, die in Russland als „Novorossija-Straße“ bezeichnet wird, um den Anspruch auf die von Moskau illegal besetzten Gebiete in der Ostukraine zu untermauern. Die Landverbindung zur Krim wird von den ukrainischen Streitkräften jedoch seit dem Frühjahr massiv angegriffen.

„Unsere Drohnen warten dort“

Immer wieder gibt es Berichte über Attacken auf Lkw. Aufnahmen von brennenden Fahrzeugen auf der R280 kursieren regelmäßig in Telegram-Kanälen und sozialen Netzwerken. Ziel der andauernden Drohnenangriffe sei es, einen „logistischen Zusammenbruch“ für Russland herbeizuführen, hatte der damalige Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow im April die ukrainische Strategie erklärt.

Mit der teilweisen Zerstörung der Krim-Brücke dürfte dieses Ziel etwas näher gerückt sein. „Die andere Route führt über Land entlang der Frontlinie, und unsere Drohnen warten dort“, erklärte das ukrainische Verteidigungsministerium nach den jüngsten Angriffen.