Für die Ukraine ist es ein großer militärischer Erfolg, für Kremlchef Wladimir Putin eine Schmach: Nach ukrainischen Angriffen ist die prestigeträchtige Krim-Brücke (auch als Kertsch-Brücke bekannt) teilweise eingestürzt. Eine schnelle Reparatur scheint zunächst nicht möglich zu sein. Putin hatte das Bauwerk einst persönlich mit einer Lkw-Fahrt eröffnet, nun ruht der Autoverkehr auf der Brücke wohl eine ganze Weile. Der Zugverkehr scheint indes weiterlaufen zu können.

Entsprechend schmallippig fällt die Reaktion Moskaus aus. Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach von „Terror“ und versicherte, die Brücke werde wieder aufgebaut. Es sei nicht auszuschließen, dass die ukrainischen Angriffe auf die Brücke in Zusammenhang mit dem anstehenden Dreiergipfel zwischen US-Präsident Donald Trump, Putin und Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag zu tun habe, hieß es weiter.

Angriff auf Krim-Brücke: Kreml schmallippig, Kriegsblogger verärgert

Auch die russischen Kriegsblogger versuchten zunächst, den Schaden an der Brücke herunterzuspielen. So sprach einer der populärsten Telegram-Kanäle etwa von einem „unkritischen“ Schaden an dem Bauwerk. Andere Kriegsblogger zeigten sich unterdessen verärgert – und äußerten Hohn.

Auf einem weiteren kursierenden Video ist deutlich das fehlende Stück eines Teils der Kertsch-Brücke zu sehen. Copyright: Screenshot/Telegram

„Wir schlagen vor, dass alle ‚Experten‘, Telegram-Blogger, Fernsehmoderatoren und Sprecher, die behauptet haben, dass feindliche Brücken über den Dnipro – wie eigentlich alle Brücken – extrem schwer zu zerstören seien, ihre Veröffentlichungen einstellen und aufhören, sich als Experten auszugeben“, hieß es in einem Kanal etwa süffisant.

Häme für Putin aus Russland und der Ukraine

In den Kommentaren darunter fiel der Ton indes noch rauer aus. Ein Nutzer zitierte etwa Putin, der jüngst erklärt hatte, Russland sei bereit für einen Krieg mit Europa, und fügte hinzu: „Wir sehen ja, wie gut du vorbereitet bist!“ Neben Spott für Putin werden jedoch auch viele Rufe nach Vergeltung in den russischen Telegram-Kanälen geäußert.

Deutlich bessere Stimmung herrscht unterdessen in der Ukraine. „Wir haben gerade erst angefangen“, erklärte etwa Verteidigungsminister Jewhenij Chmara auf die Bitte eines Reporters um einen Kommentar zum Angriff auf die Krim-Brücke. Andrij Sybiha, ukrainischer Außenminister, veröffentlichte in den sozialen Netzwerken eine Aufnahme der teilweise zerstörten Brücke und schrieb dazu: „Sie hätten einfach einen Waffenstillstand akzeptieren können.“

Wadephul warnt vor Eskalation

„Es ist Russland, welches diesen Krieg völkerrechtswidrig begonnen hat. Und deswegen muss es mit diesen Folgen auch leben“, erklärte derweil der deutsche Außenminister Johann Wadephul. Der CDU-Politiker rief jedoch auch dringend zu einer Verhandlungslösung auf. „Das Letzte, was wir brauchen vor diesem Winter, ist eine weitere Eskalation“, sagte Wadephul vor Journalisten am Rande eines Besuchs in Aserbaidschan.

Wadephuls Parteikollege Roderich Kiesewetter bezeichnete den Angriff als „absolut wichtigen ukrainischen Erfolg“. Die Angriffe auf die Kertsch-Brücke seien „militärisch und diplomatisch wichtig“, so der CDU‑Politiker. Die Befreiung der von Russland illegal besetzten Krim-Halbinsel sei „im Sinne Europas“, schrieb Kiesewetter bei X.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der britische Verteidigungsminister Wes Streeting bewerteten den ukrainischen Angriff als legitimes und notwendiges Verteidigungsmanöver. Zur Verteidigung gehöre es auch, logistische Knotenpunkte anzugreifen, erklärte Rutte. „Es ist unvermeidlich, dass sie das tun.“ Auf den Aufnahmen in den Medien habe es so ausgesehen, als seien die Ukrainer erfolgreich gewesen, hieß es weiter vom NATO-Generalsekretär.

„Sieht so aus, als hätte die Ukraine die besseren Karten“

„Ich denke, wir haben gerade ein weiteres Beispiel für den Einfallsreichtum der Ukrainer und die unbedingte Entschlossenheit der Ukraine gesehen, sich gegen die russische Aggression zu verteidigen“, erklärte zudem der britische Verteidigungsminister. „Wir stehen an der Seite der Ukraine, während sie das tun“, fügte Streeting hinzu.

Anerkennung und einen kleinen Seitenhieb in Richtung US-Präsident Trump, der einst behauptet hatte, die Ukraine habe im Kampf mit Russland „keine Karten“ auf der Hand, gab es derweil aus Polen. Zwei Raffinerien, eine Luftwaffenbasis und die Hälfte der Kertsch-Brücke seien in wenigen Tagen zerstört worden, schrieb Polens Außenminister Radoslaw Sikorski auf der Plattform X und fügte hinzu: „Sieht so aus, als hätte die Ukraine die besseren Karten.“