Bereits seit Kriegsbeginn gilt sie als eines der prestigeträchtigsten Ziele – jetzt ist die von Kremlchef Wladimir Putin einst mit viel Pomp eröffnete Brücke zwischen Russland und der Krim teilweise zerstört. Bereits bei Drohnenangriffen am Montag (16. November) war das Bauwerk stark beschädigt worden, in der Nacht griff die Ukraine dann erneut an.

Berichten zufolge schlugen Flamingo-Marschflugkörper in der Brücke ein, die daraufhin teilweise ins Meer gestürzt ist. Russische Behörden bestätigten den Angriff in der Nacht.

Explosionen auf der Krim: Brücke teilweise eingestürzt

Laut übereinstimmenden Berichten waren rund um das auch als Kertsch-Brücke bekannte Bauwerk nächtliche Explosionen zu hören. Unabhängige ukrainische Telegram-Kanäle meldeten mindestens 15 Treffer. In den sozialen Netzwerken kursieren Aufnahmen, die den Angriff auf die Brücke zeigen sollen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Aufnahmen nicht.

Auf den Bildern ist zu sehen, dass einer der Bögen der Brücke im Wasser liegt. Auch ein Stück der Fahrbahn für Kraftfahrzeuge ist demnach ins Meer gestürzt, während der Teil der Brücke, der von Zügen befahren wird, weiterhin intakt erscheint. Der Bogen der Eisenbahnbrücke soll jedoch den Berichten zufolge ebenfalls Schaden genommen haben.

Ukrainische Rüstungsfirma bestätigt Flamingo-Angriff

Das ukrainische Rüstungsunternehmen Fire Point bestätigte unterdessen nach Angaben der Zeitung „NV“ die Echtheit von Aufnahmen eines Angriffs mit Flamingo-Marschflugkörpern. In den sozialen Netzwerken verbreitete der Waffenhersteller Aufnahmen der eingestürzten Brücke. „Guten Morgen“, schrieb Fire Point dazu. In einem weiteren Beitrag hieß es: „Übrigens: Die Krim ist ukrainisch.“ Die Krim-Brücke sei „sanktioniert“ worden, schrieb indes der ukrainische Präsidentenbeauftragte für Sanktionen, Wladyslaw Wlasjuk, auf der Plattform X.

Russland hatte bereits am Montag einen ukrainischen Angriff auf die Brücke gemeldet und Verkehrseinschränkungen angekündigt. In der Nacht forderten die russischen Behörden die Bewohner der Halbinsel schließlich auf, Fahrten in Richtung Brücke zu meiden. Russische Telegram-Kanäle berichteten zudem von Luftalarm und dem Einsatz von Luftverteidigungssystemen. In der in der Nähe der Brücke gelegenen Stadt Kertsch sollen durch die Explosionen Fensterscheiben in Häusern zerborsten sein.

Jubelstimmung in der Ukraine

In der Ukraine herrscht nach dem erfolgreichen Angriff indes Jubelstimmung – im Netz finden sich zahlreiche hämische Memes und reichlich Spott in Richtung von Kremlchef Putin, auf dessen Betreiben das russische Prestigeprojekt einst gebaut worden war.

Eines der Bilder zeigt Putin etwa an seinem berühmten langen Tisch im Kreml, der nun ebenfalls als teilweise eingestürzt dargestellt wird.

Russische Kriegsblogger verlangen Vergeltung

Bei den russischen Kriegsbloggern herrschte unterdessen sichtbarer Frust über den erfolgreichen ukrainischen Angriff. Auch Rufe nach einer drastischen Antwort Moskaus wurden laut. „Mir würde es gefallen, wenn von den Ukrainern nur Asche übrig bleibt“, hieß es in einem Telegram-Kanal etwa.

Der Kreml zeigte sich unterdessen zunächst wortkarg. Nach Angaben von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow verursachte der Angriff „kleinere Schäden“ an dem Bauwerk. Die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete am Morgen lediglich, dass eine Regierungskommission in Kürze eine Sitzung abhalten werde, um die „Folgen des Angriffs auf die Krim-Brücke“ zu besprechen.

Die Krim-Brücke überspannt die Straße von Kertsch zwischen der russischen Region Krasnodar und der Krim. Sie besteht aus zwei parallel verlaufenden Bauwerken: einer vierspurigen Straßenbrücke und einer zweigleisigen Eisenbahnbrücke. Insgesamt ist die Anlage rund 19 Kilometer lang, davon etwa 7,5 Kilometer über dem offenen Wasser. Die Brücke wurde im Mai 2018 eröffnet, Kremlchef Putin fuhr dabei selbst einen Lkw. Der Eisenbahnteil folgte im Dezember 2019.