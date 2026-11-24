Wenn ein Kind zur Welt kommt, dann kostet das Arbeitskraft. Jemand muss seine Windeln wechseln, es in den Schlaf wiegen, es füttern, im Kinderwagen durch den Park fahren, ihm vorlesen, ihm das Laufen beibringen, das Sprechen, den Stift halten und den Löffel, es trösten, wenn es fällt, ermutigen, wenn es wieder aufsteht, ein paar Manieren, Rücksichtnahme, Danke sagen. Es kostet natürlich auch, weil es Dinge braucht, ein Bett, einen Kinderwagen, Anziehsachen, später einen Schulranzen, einen Ball, Buntstifte, ein Fahrrad. Leistet ein Elternteil seinen Beitrag zu diesen Anstrengungen und Kosten nicht, geht der Staat in Vorleistung. Er zahlt einen Unterhaltsvorschuss. Es ist eine Vorleistung, das hört man schon am Namen, die Behörde holt sich den Betrag im Idealfall aber vom Vater zurück. Das ist wichtig zu wissen. Denn: Das Geld ist kein Almosen. Es gehört dem Kind. Von Anfang an.

Wer nun bei diesem Vorschuss eine Einkommensgrenze einzieht, tut plötzlich so, als handle es sich hier um einen Gefallen, der zur Disposition steht. Wie sehr kann einem Ungerechtigkeit gerade bei Kindern egal sein? Schon heute gibt es eine Schieflage. Wer Unterhaltsvorschuss bezieht, muss auf diese Summe das volle Kindergeld anrechnen lassen. Alle anderen Eltern, die Unterhalt erhalten, rechnen nur die Hälfte an. Unterm Strich macht das ein Minus von knapp 130 Euro pro Kind aus.

Die Koalition hatte versprochen, genau diese Ungerechtigkeit zu beseitigen. Nun baut sie stattdessen eine neue Provokation obendrauf. Besonders perfide ist, dass die eingezogene Grenze gerade diejenigen Mütter bestraft, die versuchen, sich von den schlecht bezahlten Stellen zu befreien, an die sie oft wegen der Kinder geraten sind. Kinder kosten Frauen je nach Studie die Hälfte bis zu 70 Prozent ihres Lebenseinkommens. Teilzeit, Lücken im Lebenslauf, Jobs unter dem eigenen Können: Die Mechanik ist bekannt. Die Folgen ebenso: Vier von zehn Alleinerziehenden in Deutschland sind von Armut betroffen. Statt jede Anstrengung, sich aus dieser prekären Lage emporzuschwingen, zu belohnen, hängt der Staat nun ein zusätzliches Gewicht an die ehrgeizigen Mütter, damit diese bloß nicht zu Reichtum kommen.

Eine Mutter, die derzeit 39.000 Euro im Jahr verdient, überlegt sich schließlich nun zweimal, ob sie die Beförderung annimmt, für mehr Gehalt kämpft oder die Stunden aufstockt. Ein Lohnplus von 300 Euro muss sie fast ablehnen, schließlich bedeutet es unterm Strich einen Verlust, wenn der Vorschuss wegfällt. Erst Recht dann, wenn auch noch die Kinderbetreuung wackelt und am Ende privates Geld kostet. Schließlich will die Regierung auch hier eine Milliarde sparen. Sie ahnen, welche Gruppe das am allermeisten trifft.

Das System predigt Leistung, betraft sie aber bei Müttern. Für sie gilt: Wer mehr schafft, verliert. Das ist ein fatales Signal. Mit Konsequenzen, die übrigens weit über eine Erziehungszeit hinausreichen. Denn ausgerechnet die Frauen, die allein und unter vielen Entbehrungen wertvolle Arbeitskräfte und Beitragszahler großziehen, bekommen am Ende wegen hoher Teilzeitquote in der Erwerbsbiografie dann selbst nur eine schmale Rente. Ein Kollateralschaden, den man wissentlich in Kauf nimmt, schließlich ist eine Kürzung bei den Alleinerziehenden nicht alternativlos. Eine Reform des viel diskutierten Ehegattensplittings beispielsweise könnte einer Studien des Dezernats Zukunft zu Folge so viele Frauen in die Vollzeitarbeit bringen, dass der öffentliche Haushalt durch höhere Steuereinnahmen und geringere Sozialtransfers um bis zu fünf Milliarden Euro entlastet würde. Es ist also nicht so, dass man nicht für mehr Geschlechtergerechtigkeit insbesondere beim Aufziehen von Kindern sorgen könnte. Man will es schlicht nicht.

Der Vorschuss hat aber noch eine Aufgabe, die gern übersehen wird. Er befreit die Mutter aus der Rolle der Bittstellerin. Sie muss nicht betteln, der Staat zahlt, und das Verhältnis zwischen den Eltern hat die Chance, eines auf Augenhöhe zu bleiben. Fällt der Vorschuss für die Mittelschicht weg, kehrt das alte Gefälle zurück. Die Mutter muss beim Vater seinen finanziellen Anteil eintreiben. Ein Konflikt, der auch dem Kind schaden kann.

Besonders bitter wird es dort, wo Väter nicht etwa verantwortungslos verschwunden, sondern einfach viel zu früh gestorben sind. Wer mit Mitte 30 stirbt und Kinder hinterlässt, hatte keine Gelegenheit, viel in die Rentenkasse einzuzahlen. Das Wenige an Halbwaisenrente, was sich da zusammenrechnen lässt, wird dann mittels Unterhaltsvorschuss zum Mindestsatz aufgestockt. Auch diese Familien müssen künftig rechnen, ob sie arm genug sind.

Dass die Kosten beim Unterhaltsvorschuss hoch sind, haben nicht die Mütter und erst recht nicht die nun betroffenen Kinder verursacht. Der Staat hat es vielmehr über Jahrzehnte nicht vermocht, zahlungsunwillige Väter konsequent zur Verantwortung zu ziehen. Die Rückholquote ist derart erschreckend niedrig, dass man das fast fehlenden Willen vermuten könnte. Natürlich: Auch die Ämter sind überlastet. Aber es gibt auch gesetzlich eine Lücke. Wer in Deutschland mehrfach ohne Ticket Bahn fährt oder den Rundfunkbeitrag verweigert, riskiert im Zweifel Haft, im Amtsdeutsch Ersatzfreiheitsstrafe. Verwehren Väter ihren eigenen Kindern Unterhalt, agiert man da vergleichsweise zahnlos. Auch künftig. In der Gesetzesvorlage ist nun die Rede von einem Bußgeld von bis zu 2000 Euro, falls der Vater sich weigert, seine finanzielle Situation offen zu legen. Und von einem Fahrverbot von bis zu drei Monaten. Drei Monate. Für rund zwanzig Jahre Arbeitsverweigerung und Zahlungsrückstand ist das ein guter Deal. Leider nicht für die Kinder.